Les Raptors étouffent le duo Embiid-Harden

Il y a des soirs où rien ne va et où tout est compliqué… Face aux Raptors et devant leur public, les Sixers ont beaucoup tenté mais ils sont tombés sur un os avec une attaque limitée à 88 points et deux superstars très maladroites au pire des moments : le « money time ».

Pourtant, le début de match des hommes de Doc Rivers est bon. Patients en attaque, ils arrivent à trouver dans de bonnes conditions Joel Embiid et James Harden dicte parfaitement ce tempo.

Résultat : les Sixers prennent déjà 16 points d’avance ! Mais Philadelphie est une équipe jeune sur le plan du vécu collectif et les joueurs montrent un certain relâchement. C’est Pascal Siakam qui lance la révolte à la fin du premier acte et Toronto revient sous la barre des 10 points. Surtout, la confiance a changé de camp…

Dans le second quart-temps, les Sixers n’y arrivent plus du tout. C’est dur d’attaquer cette défense si athlétique de Toronto et ni James Harden, ni Joel Embiid n’ont leur rendement habituel. À l’inverse, en face, le danger vient de partout. Chris Boucher et Scottie Barnes se distinguent en attaque. Ils sont aidés par l’infatigable Siakam et le précieux Achiuwa. Philadelphie a encaissé 30 points dans ce deuxième quart-temps et se retrouve désormais mené de 3 points à la pause (57-54).

Après un troisième quart-temps sans intérêt, on fonce dans le quatrième quart-temps. Precious Achiuwa score quatre points de suite et il permet à son équipe de prendre les commandes. Joel Embiid tente de lui répondre mais les Raptors ne s’affolent pas. En attaque, ils essaient de mettre le ballon là où il faut et en défense, ils donnent tout pour ralentir Joel Embiid et surtout James Harden.

Dans cette fin de match serrée, l’ancien arrière des Nets déçoit. Il a beaucoup de munitions et malheureusement, il manque deux lancers-francs puis un lay-up. Derrière, il se fait siffler un passage en force, et il récolte même une faute flagrante. Un enchaînement de mauvais choix et d’erreurs qui permettent aux Raptors de garder l’avantage jusqu’au bout pour s’imposer 92-88.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La révolte des Raptors. Le début de rencontre des hommes de Nick Nurse a été compliqué. Dominés physiquement, ils ont souffert au point d’être menés de 16 points. Puis, petit à petit, ce sont eux qui ont dicté le tempo de ce match. Plus adroits, plus prompts offensivement, ils ont causé des soucis à leurs adversaires en jouant rapidement en attaque. La paire Siakam/Achiuwa a dominé dans la raquette. Une belle victoire pour cette équipe de Toronto qui ne cesse de monter en régime à l’approche de cette fin de saison.

– Les Sixers encore en rodage. À chaque fois que les Sixers version Harden ont perdu cette saison, c’est parce l’adversaire a dicté le tempo du match. Cette équipe a besoin de courir, de trouver des solutions sur jeu rapide. Ils n’ont pas encore le vécu collectif pour dominer sur jeu placé. Ce soir, dans les 2e et 4e actes, ils ont montré des lacunes mentales. Surtout, James Harden et Joel Embiid n’ont pas eu l’impact habituel et ont eu du mal à se trouver. À l’image de la fin de match où les deux superstars ont été coupables de pertes de balles assez dommageables.

TOPS/FLOPS

✅Pascal Siakam. Il est en grande forme en ce moment et ce soir, il l’a une nouvelle fois démontré. 26 points, 10 rebonds et 5 passes pour le Camerounais véritable fer de lance de cette équipe. Agressif aux rebonds, il peut aussi aller scorer sur n’importe qui et distiller quelques offrandes. Surtout, c’est devenue une plaie en défense et son envergure gène ses vis-à-vis. Un véritable leader, meneur de jeu d’un soir en l’absence de Fred VanVleet.

✅Precious Achiuwa. Face à ce qui se fait de mieux dans la ligue sur le poste de pivot, Precious Achiuwa a été parfait. Il n’a jamais laissé Joel Embiid prendre des tirs faciles. Il a essayé au maximum de passer devant lui en défense. Le pivot camerounais n’aime pas être bousculé quand il doit prendre ses tirs. En attaque, le Nigérian a montré de très belles choses grâce à sa générosité. Son entente avec Siakam est parfaite ! Un match référence pour lui.

⛔James Harden/Joel Embiid. N’inscrire que 88 points quand on possède deux des meilleurs attaquants de la NBA, ça fait désordre… Les deux stars ont manqué leur match et surtout leur fin de match. Ils n’ont jamais réussi à se trouver sur pick-and-roll, et surtout, l’adresse n’était pas au rendez-vous : 11/32 aux tirs et aucun tir à 3-points pour les deux. Un match à oublier qui prouve bien qu’il y a encore du travail à faire.

⛔Le banc des Sixers. Philadelphie ne peut pas espérer gagner un titre avec un apport aussi minime du banc. Seulement 14 points inscrits par les remplaçants dont 11 pour le seul Georges Niang. Les autres n’ont rien apporté et c’est un souci. Doc Rivers va vite devoir trouver un équilibre.

LA SUITE

Philadelphie (43-27) : réception lundi du Heat dans un match très important pour le classement

Toronto (40-31) : déplacement compliqué à Chicago ce lundi pour viser une 7e victoire de suite à l’extérieur