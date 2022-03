Stats & Highlights | Trop facile pour Boston, Miami et New Orleans

La large victoire des Pelicans face aux Spurs est un des résultats importants de la soirée. Avec ce succès,combinée à la défaite de Portland contre Brooklyn, New Orleans, dixième de l’Ouest, se donne de l’air dans la course au « play-in ».

Dans cette course justement, les Kings ont encore laissé des plumes en se faisant fesser, encore une fois, par Boston. Les Celtics enchaînent, tout comme les Knicks, qui infligent une sixième défaite de suite aux Wizards. Le « play-in » s’éloigne fortement pour Washington.

Toujours rayon défaite, le Thunder est désormais à sept revers de rang et les Rockets à quatre.

Brooklyn – Portland : 128-123

Les Nets n’avaient pas vraiment envie de défendre et les Blazers pouvaient donc jouer les yeux dans les yeux avec eux pendant plus d’une mi-temps. Malgré le coup de chaud de Kevin Durant (38 points), Portland a collé 42 points en deuxième quart-temps pour finir la première mi-temps devant au score.

En troisième quart-temps, les Blazers ont jusqu’à 18 points d’avance. Brooklyn enchaîne alors les paniers et les deux équipes sont à égalité au début du dernier acte. Les Nets le commencent avec un 10-0, avec notamment deux paniers primés de Seth Curry, et Portland est envoyé dans les cordes.

Nets / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Durant 38 11/15 2/3 14/15 0 6 6 6 4 0 8 1 0 38 38 B. Brown 34 7/12 0/2 3/5 0 7 7 3 4 1 1 1 +4 17 21 A. Drummond 23 6/10 0/0 5/6 6 3 9 1 1 0 2 0 +1 17 20 G. Dragic 36 3/7 1/3 2/2 1 1 2 10 4 3 5 0 +2 9 15 S. Curry 38 9/14 7/11 2/2 0 3 3 2 4 2 2 0 +15 27 27 J. Johnson 11 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 +5 2 4 N. Claxton 25 3/5 0/0 1/2 4 5 9 0 3 0 2 2 +2 7 13 K. Edwards 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -1 P. Mills 17 0/4 0/4 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 +1 0 -2 C. Thomas 14 5/8 0/1 1/1 1 4 5 2 0 1 1 0 +5 11 15 Total 45/77 10/25 28/33 13 32 45 24 22 7 21 4 128 Trail Blazers / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Winslow 28 7/15 1/3 0/5 3 2 5 5 2 3 2 1 +6 15 14 D. Eubanks 27 8/10 0/0 2/2 3 3 6 3 2 0 0 0 +6 18 25 T. Watford 32 3/8 0/2 2/2 3 0 3 1 5 1 3 1 -11 8 6 B. Williams 37 10/19 3/7 1/3 3 3 6 5 2 3 2 1 +13 24 26 J. Hart 40 9/18 3/8 4/5 1 4 5 7 4 1 2 0 -4 25 26 K. Dunn 26 2/4 0/1 2/2 1 3 4 4 5 4 1 0 -11 6 15 B. McLemore 25 5/13 5/12 2/2 0 3 3 2 3 1 0 0 -6 17 15 C. Elleby 25 4/9 1/2 1/3 3 2 5 2 3 1 3 1 -18 10 9 Total 48/96 13/35 14/24 17 20 37 29 26 14 13 4 123

New York – Washington : 100-97

Portés par Julius Randle et Immanuel Quickley, les Knicks vont réussir une bonne première période. Face à une équipe de Washington qui peine à marquer des points, ils dominent les débats jusqu’en dernier quart-temps. Après un panier primé de RJ Barrett, il y a 15 points d’avance et il reste quatre minutes.

Dès lors, New York tombe en panne, en manquant sept tirs de suite et les Wizards réagissent avec un 16-2. Malheureusement pour Washington, ni Kyle Kuzma ni Kentavious Caldwell-Pope ne parviennent, dans les dernières secondes, à mettre le shoot nécessaire pour l’emporter ou arracher une prolongation.

Knicks / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 39 6/22 1/7 5/8 1 16 17 4 3 0 4 0 +4 18 16 M. Robinson 31 6/10 0/0 3/3 10 2 12 0 3 0 0 0 +4 15 23 A. Burks 28 3/6 2/3 4/6 0 5 5 2 4 1 1 0 -3 12 14 E. Fournier 34 5/13 5/11 0/0 0 2 2 4 1 3 1 0 -1 15 15 R. Barrett 40 6/22 1/4 5/6 2 4 6 3 0 0 1 1 -4 18 10 J. Sims 15 0/1 0/0 0/2 4 2 6 0 2 0 2 1 +4 0 2 O. Toppin 9 1/4 0/3 0/0 1 1 2 0 2 2 2 0 -1 2 1 I. Quickley 28 3/7 0/1 9/9 0 4 4 5 2 1 1 0 +7 15 20 Q. Grimes 17 1/5 1/4 2/2 1 5 6 0 3 2 0 1 +5 5 10 Total 31/90 10/33 28/36 19 41 60 18 20 9 12 3 100 Wizards / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 35 6/17 4/9 2/4 1 4 5 9 5 0 4 1 +3 18 16 C. Kispert 29 4/7 2/5 4/4 0 2 2 1 0 1 0 0 +6 14 15 K. Porzingis 29 5/9 2/5 6/6 2 9 11 1 5 0 1 1 +7 18 26 R. Neto 24 5/10 1/2 0/0 0 3 3 4 2 0 1 1 +4 11 13 K. Caldwell-Pope 37 4/9 1/5 0/0 0 3 3 2 1 1 2 2 -6 9 10 R. Hachimura 21 4/7 2/2 1/1 0 2 2 0 2 0 1 0 -11 11 9 D. Avdija 25 1/5 0/2 2/4 0 4 4 0 3 0 1 0 -5 4 1 D. Gafford 17 2/2 0/0 1/2 0 2 2 0 2 0 1 1 -6 5 6 I. Smith 14 2/10 0/2 0/0 0 4 4 1 2 0 1 0 0 4 0 T. Satoransky 10 1/3 1/2 0/0 0 2 2 1 5 0 1 0 -7 3 3 Total 34/79 13/34 16/21 3 35 38 19 27 2 13 6 97

Houston – Indiana : 118-121

Pendant toute la seconde période, les Rockets ont eu de l’avance et à chaque fois que les Pacers se rapprochaient, ils trouvaient un moyen de les écarter. Sauf à la fin… Après la pause, Indiana passe un 8-2 pour revenir à deux points ? Houston répond avec un 6-0.

Ensuite, Malcolm Brogdon frappe à 3-pts ? Christian Wood et les siens passent un 8-0 pour terminer le troisième quart-temps. Les Pacers démarrent bien le dernier quart-temps, avec un 7-0, mais les Rockets enchaînent quatre points de suite. Enfin, Brogdon et Buddy Hield lancent un 8-0 qui fait mal. Dans le « money time », l’ancien des Bucks est aidé par Goga Bitadze, et les Pacers finissent enfin par faire plier les Texans.

Rockets / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 23 3/7 0/0 0/0 1 3 4 1 4 1 1 0 -2 6 7 C. Wood 34 11/14 4/6 6/8 1 12 13 7 3 2 4 2 +5 32 47 G. Mathews 23 2/4 2/2 3/3 0 2 2 0 1 1 0 0 +5 9 10 K. Porter Jr. 34 7/14 3/6 2/2 0 4 4 4 2 1 1 0 +6 19 20 J. Green 37 6/15 1/5 7/7 1 4 5 6 2 0 2 0 +8 20 20 K. Martin Jr. 17 3/3 1/1 0/0 0 1 1 1 1 0 1 1 -9 7 9 A. Sengun 21 4/9 0/3 7/8 2 2 4 0 2 0 2 3 +1 15 14 D. Schroder 24 2/7 1/3 1/2 0 4 4 3 1 0 3 0 0 6 4 J. Christopher 16 1/5 0/1 0/0 0 3 3 1 3 2 0 0 -18 2 4 D. Nix 11 0/1 0/0 2/2 0 2 2 1 0 2 1 0 -11 2 5 Total 39/79 12/27 28/32 5 37 42 24 19 9 15 6 118 Pacers / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval O. Brissett 31 4/13 2/7 4/4 4 4 8 4 2 0 0 1 -4 14 18 G. Bitadze 26 9/9 3/3 2/4 2 7 9 3 5 3 1 1 -6 23 36 M. Brogdon 35 11/19 2/6 1/1 1 1 2 4 2 0 2 1 -3 25 22 T. Haliburton 37 4/9 1/6 1/2 2 1 3 7 3 2 3 1 -8 10 14 B. Hield 29 4/19 3/12 4/5 1 3 4 3 4 0 4 0 +7 15 2 J. Anderson 9 1/4 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 2 -2 J. Smith 13 8/9 1/2 0/0 3 7 10 0 2 0 0 0 +11 17 26 D. Washington Jr. 25 5/13 2/5 1/3 0 2 2 2 2 0 0 0 +4 13 7 T. Taylor 21 0/2 0/0 0/0 2 2 4 0 3 1 0 0 +8 0 3 L. Stephenson 13 1/3 0/0 0/0 0 3 3 6 3 1 2 0 +10 2 8 Total 47/100 14/43 13/19 15 30 45 29 26 7 13 4 121

Miami – Oklahoma City : 120-108

Même sans Jimmy Butler, le Heat n’a eu aucun mal à disposer du faible Thunder. Un 16-2 en deuxième quart-temps fut suffisant pour prendre les commandes de la partie. Il y aura presque 30 points d’écart en deuxième période.

La seule frayeur pour Miami, ce fut l’alerte à la cheville gauche de Tyler Herro en troisième quart-temps. Pour le reste, tout le monde a brillé avec sept joueurs à plus de 10 points.

Heat / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Tucker 18 0/5 0/3 0/0 0 6 6 2 1 1 1 0 +16 0 3 B. Adebayo 25 8/10 0/0 3/3 2 7 9 3 2 1 0 0 +25 19 30 K. Lowry 28 6/9 4/7 0/1 1 3 4 4 1 2 0 0 +25 16 22 G. Vincent 30 1/9 0/6 0/0 0 2 2 4 4 1 2 0 +8 2 -1 D. Robinson 20 7/10 5/8 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 +13 19 18 U. Haslem 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 2 2 M. Morris 20 6/10 0/3 1/2 2 1 3 2 3 0 1 0 -8 13 12 H. Highsmith 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -5 0 2 C. Martin 27 4/9 3/5 0/0 2 1 3 2 3 0 0 0 +1 11 11 O. Yurtseven 4 0/2 0/1 0/0 1 3 4 0 0 0 1 0 -5 0 1 T. Herro 28 9/13 2/4 6/6 2 5 7 4 0 0 1 0 +2 26 32 K. Guy 3 0/2 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -5 0 0 M. Strus 31 4/12 4/11 0/0 0 4 4 2 3 0 0 0 +1 12 10 J. Smart 3 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -3 Total 46/95 18/51 10/12 11 35 46 25 19 5 6 0 120 Thunder / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 30 5/13 1/5 4/5 0 1 1 0 2 1 1 0 -20 15 7 O. Sarr 14 0/0 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 1 -10 0 4 A. Pokusevski 34 5/12 0/3 0/0 4 11 15 5 1 1 2 0 -8 10 22 S. Gilgeous-Alexander 33 9/17 1/4 7/9 0 7 7 4 2 1 3 2 -17 26 27 A. Wiggins 29 5/7 0/1 7/8 1 0 1 1 2 0 1 0 -6 17 15 I. Roby 19 1/1 1/1 0/0 0 2 2 4 1 0 0 1 -5 3 10 L. Waters III 11 2/6 1/3 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 +2 5 3 T. Mann 28 10/19 5/11 0/0 1 7 8 0 1 0 1 0 -6 25 23 T. Maledon 14 2/4 0/2 0/1 0 4 4 2 0 0 1 1 +10 4 7 V. Krejci 29 1/5 1/4 0/0 3 2 5 2 0 0 0 0 0 3 6 Total 40/84 10/34 18/23 11 36 47 19 10 4 10 5 108

San Antonio – New Orleans : 91-124

C’était un match capital pour les deux équipes et San Antonio est passé à côté. Les Spurs ont explosé dès le premier quart-temps, en étant maladroits et en défendant très mal. Résultat : 35-10 pour les Pelicans ! Autre mauvaise nouvelle : Lonnie Walker IV est touché au dos, après un écran de Willy Hernangomez, et ne reviendra pas de la rencontre.

Gregg Popovich observe ses troupes en grande difficulté, il tente de les réveiller en se faisant expulser dès le deuxième quart-temps. Mais ça ne produit pas d’effet. C.J McCollum et ses coéquipiers ont mis la main sur le match et ne trembleront pas.

Spurs / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Johnson 28 4/12 2/8 1/1 0 5 5 4 2 1 2 0 -21 11 11 J. Poeltl 27 3/7 0/0 1/3 3 5 8 3 2 0 1 0 -21 7 11 D. Murray 34 7/18 3/8 0/1 0 9 9 5 1 1 5 1 -24 17 16 D. Vassell 31 6/13 3/7 3/4 0 2 2 1 3 1 0 0 -27 18 14 J. Primo 33 2/8 0/4 5/5 0 3 3 0 1 1 2 1 -20 9 6 Z. Collins 16 1/10 0/5 0/0 1 4 5 3 1 0 3 1 -11 2 -1 J. Wieskamp 20 4/6 3/5 0/0 0 0 0 2 0 0 1 1 -2 11 11 J. Landale 24 3/7 0/3 2/2 3 4 7 2 1 1 0 0 -13 8 14 T. Jones 22 2/7 0/3 4/4 1 0 1 2 0 0 1 0 -13 8 5 L. Walker IV 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -13 0 -2 Total 32/89 11/44 16/20 8 32 40 22 12 5 16 4 91 Pelicans / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Jones 26 5/6 1/2 2/2 0 7 7 3 0 1 1 0 +24 13 22 J. Valanciunas 21 7/11 1/1 1/2 1 11 12 2 4 0 1 0 +19 16 24 J. Hayes 28 5/8 3/4 3/4 2 6 8 0 3 1 1 3 +36 16 23 D. Graham 21 3/7 3/6 0/0 0 1 1 2 3 2 0 0 +25 9 10 C. McCollum 28 8/19 1/5 3/4 1 3 4 4 0 3 1 0 +33 20 18 G. Clark 7 1/3 1/2 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 -2 3 3 N. Marshall 25 8/16 2/4 0/0 1 6 7 1 1 2 1 0 +11 18 19 W. Hernangomez 27 4/7 0/0 3/4 5 4 9 2 4 0 3 1 +14 11 16 J. Alvarado 22 4/7 0/1 0/0 2 4 6 5 1 3 0 0 +10 8 19 T. Murphy III 18 2/7 1/4 2/2 0 2 2 3 3 0 0 0 -5 7 7 T. Wallace 18 1/5 1/5 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 1 Total 48/96 14/34 14/18 13 45 58 24 21 13 9 4 124

Sacramento – Boston : 97-126

Les Celtics adorent les Kings. Après une première victoire de 53 points en janvier, Boston a encore collé une sacrée gifle aux Californiens (+ 29). Jayson Tatum et Jaylen Brown ont frappé dès les premières minutes, en profitant de la mauvaise défense des troupes d’Alvin Gentry.

Les deux stars de Boston inscrivent 42 points en première période et terminent avec 62 points à deux. Domantas Sabonis peut bien compiler 30 points et 20 rebonds, cela ne suffit pas. L’écart est fait, Tatum et Brown peuvent rester sur le banc en dernier quart-temps.