Bogdan Bogdanovic se régale face aux Grizzlies

Atlanta à domicile, c’est très sérieux. Les Hawks ont en effet empoché une septième victoire consécutive, sur leur parquet, en repoussant les Grizzlies, la deuxième meilleure équipe à l’extérieur, et ceci malgré les absences de Trae Young et de John Collins. Les joueurs de Géorgie ont ainsi mis fin à la série de quatre succès de suite des visiteurs dans un match qu’ils ont largement dominé.

En tête de trois possessions après douze minutes (34-27), les locaux ont mis un gros coup d’accélérateur dans la seconde moitié du deuxième quart-temps pour s’offrir jusqu’à 21 points d’avance et virer tranquillement devant à la pause (67-48), face à des Grizzlies amorphes et bien contenus en attaque.

Avec les accélérations de Ja Morant dans les minutes suivantes, Memphis est parvenu à revenir à dix unités (73-63). Un retour de courte durée puisque la paire Clint Capela – Delon Wright s’est chargée de remettre les locaux sur de bons rails. Toujours menés de 19 points avant le dernier quart-temps (91-72), les Grizzlies parviendront encore moins à stopper dans la dernière période Bogdan Bogdanovic dont l’adresse extérieure va contribuer au maintien de l’écart en faveur des Hawks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le sérieux défensif des Hawks. Taylor Jenkins ne cache pas que cette défense des Hawks a « gêné » sa troupe. « Les ballons perdus nous ont vraiment fait mal », ajoute le coach des Grizzlies en référence aux 16 « turnovers » de son équipe, contre seulement 9 pour leurs adversaires. Ces derniers ont de même intercepté 12 fois le cuir et, de façon plus générale, montré une solidité défensive incontestable face à Ja Morant et ses coéquipiers. Ces derniers ont eu tellement de mal à imposer leur rythme qu’ils ont dû se contenter de 18 passes décisives, leur plus petit total de la saison.

– Atlanta à l’équilibre. Enfin les 50% de victoires pour les Hawks ! Ces derniers n’avaient plus connu le bilan équilibré depuis… le mi-décembre (14 victoires – 14 défaites) déjà. Grâce à un calendrier un peu plus abordable ces dernières semaines, ils ont remporté six de leurs neuf dernières sorties. Ils occupent la 9e place à l’Est à égalité parfaite avec les Hornets.

TOPS/FLOPS

✅ Bogdan Bogdanovic. Le maître à jouer des Hawks dans ce match avec le plus gros impact au score (+25). Son agressivité au cercle en première période a été récompensée par des passages aux lancers. L’arrière a réalisé un petit festival d’adresse dans le dernier acte, pour clore les débats, avec 13 points inscrits dont trois paniers primés. Soirée pleine d’efficacité pour lui qui signe sa meilleure marque de la saison.

✅ Clint Capela – Delon Wright. Même nombre de points (18), même évaluation (28) et même impact au score (+12) pour les deux titulaires qui ont tenu leur rang. Le premier a fait parler sa mobilité pour remporter facilement son duel dans la raquette face à Steven Adams. Le second a profité de l’absence de Trae Young pour signer l’un de ses meilleurs matches de l’année. Il a fait parler ses mains actives en défense face à Ja Morant avec cinq ballons volés.

✅⛔ Ja Morant. Toujours très à l’aise sur les phases de transition, à l’instar de son entame de seconde période canon, le meneur a parfois eu plus de mal à trouver des espaces face à la défense placée des Hawks. Il termine malgré tout à 29 points (11/23) mais il a surtout perdu 6 ballons.

⛔ Kevin Huerter. Après cinq matches de suite à 14 points ou plus, l’arrière connaît un coup d’arrêt avec cette sortie pleine de maladresse aux tirs (2/11). Pour sa défense, il a été gêné par son dos et a même dû quitter ses partenaires en cours de route. Il termine malgré tout meilleur passeur de la rencontre.

LA SUITE

Hawks (35-35) : réception des Pelicans, dimanche

Grizzlies (48-23) : déplacement à Houston, dimanche