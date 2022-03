Les Lakers se vengent de Toronto avec Russell Westbrook en sauveur

Les troupes de Frank Vogel avaient l’occasion de prendre leur revanche face aux Raptors après avoir bu la tasse quelques jours plus tôt à domicile.

Contrairement au dernier match, les Lakers ont livré un premier quart-temps cohérent avec un Wenyen Gabriel dans tous les bons coups et deux paniers signés Stanley Johnson et Austin Reaves pour passer en tête en fin de période (30-33). LeBron James a pris le relais et avec l’apport des snipers Malik Monk et Avery Bradley, les Lakers ont ainsi gardé le cap à la pause (55-59).

La réaction des Raptors ne s’est pas faite attendre, notamment par l’intermédiaire d’un Scottie Barnes toujours agressif pour épauler Fred VanVleet et Pascal Siakam. Mais encore une fois, LA a tenu bon, avec le tandem Westbrook-James pour socle et le duo Augustin-Gabriel pour sanctionner de loin (89-88).

LeBron James a lancé le dernier acte avec deux gros dunks, à peine de quoi impressionner Toronto et Scottie Barnes qui n’a pas manqué de lui répondre avec un gros dunk et un 2+1. Est ensuite venu le tour de LBJ de répondre de loin à Gary Trent Jr. pour égaliser à 113-113.

A 26 secondes de la fin, Gary Trent Jr. en a remis une couche derrière l’arc. À la dernière seconde, après une interception décisive, Russell Westbrook n’a alors pas tremblé pour envoyer les deux équipes en prolongation (116-116).

Sonnés par ce coup du sort, les Raptors ont fini par plonger, craquant sur un 3-points en tête de raquette suivi de deux lancers d’Avery Bradley. LeBron James a fini le boulot aux lancers et les Lakers ont ainsi décroché leur 30e succès cette saison (123-128).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers ont gagné un match à l’extérieur ! Les troupes de Frank Vogel n’avaient plus réalisé pareil « exploit » depuis le 25 janvier sur le parquet des Nets ! Pire bilan à l’extérieur du Top 10 à l’Ouest avec seulement dix petits succès loin de leurs bases, les Lakers ont en plus livré une prestation sans véritable trou d’air, même s’il a fallu un petit coup de pouce à la dernière seconde du quatrième quart-temps pour forcer la décision.

– Russell Westbrook « clutch ». A côté de ses pompes depuis un long moment, le meneur avait besoin d’un déclic pour se relancer et c’est peut-être cette nuit qu’il s’est produit avec ce 3-points décisif à la dernière seconde qui a sauvé la mise aux siens. Un tir qui est venu couronner une prestation complète avec un triple-double à la clé, son premier depuis près de trois mois !

TOPS/FLOPS

✅ Russell Westbrook. Sa performance a 22 points, 10 rebonds et 10 passes décisives a permis de rééquilibrer les forces de l’équipe. Contrairement aux matchs précédents, le meneur a tiré son équipe vers le haut, et pas seulement sur ce dernier tir à 0.9 seconde du buzzer. Forcément, ça change tout pour les Lakers.

✅ LeBron James. Le King a fait sa part du boulot, se montrant également précieux dans les moments où le match aurait pu basculer en faveur des Raptors. Encore un match de mammouth à l’arrivée puisqu’il a compilé 36 points, 9 rebonds et 7 passes décisives en 45 minutes, le plus gros temps de jeu de son équipe.

✅ Scottie Barnes. Le rookie joue avec un culot et une agressivité qui font plaisir à voir ! Dans un registre plutôt simple mais efficace, il a sans doute livré son meilleur match cette saison avec 31 points (nouveau record), 17 rebonds et 6 passes décisives. Il décroche la meilleure évaluation de la soirée !

✅⛔Fred VanVleet. Difficile de trouver un « flop » dans chaque camp mais la maladresse de Fred VanVleet (8/19 aux tirs, et 2/9 à 3-points) coûte cher dans un match aussi serré.

LA SUITE

Toronto (39-31) : les Raptors enchaînent avec un déplacement à Philadelphie ce dimanche.

LA Lakers (30-40) : direction Washington pour affronter les Wizards dès ce samedi.