Alex Caruso réclame de l’urgence dans la défense des Bulls

De colère, Alex Caruso agite les mains et vocifère. Donovan Mitchell, sur lequel il défend, vient de planter un énième panier à 3-points pour terminer en beauté son troisième quart-temps de feu (25 de ses 37 points). Un simple écran de Rudy Gay en tête de raquette a suffi à le libérer avant que Coby White n’ait vraiment le temps de réagir.

Cette nuit, ni Alex Caruso, ni Zach LaVine, ni davantage Ayo Dosunmu n’ont été en mesure de contenir la star du Jazz. Boostée par la réussite de son arrière, la franchise de Salt Lake City a collé 125 points à la défense des Bulls, dont 71 en seconde période.

Tandis que Donovan Mitchell s’éclatait derrière l’arc, en étant bien imité par Nickeil Alexander-Walker, Jordan Clarkson, qu’Alex Caruso a eu beaucoup de mal à contenir, faisait des ravages près du cercle (26 points).

« Notre effort était à la hauteur, je crois que c’est une histoire d’exécution. Il s’agit d’être solide, de gagner les petites possessions dans la possession, avec les écrans sur porteurs ou non, les écrans retard. Des petites choses comme ça qu’on doit améliorer si on veut gagner des matchs quand ça compte. On ne peut pas encaisser 125 points, dont 71 en deuxième mi-temps », rappelle Alex Caruso.

Si son équipe a terminé avec deux interceptions de plus que le Jazz, l’ancien joueur des Lakers considère que les Bulls ne gagnent « pas suffisamment de possessions. Je ne pense vraiment pas que ce soit une question d’effort. Dans certains matchs, comme celui de Sacramento (ndlr : perdu deux jours plus tôt), c’était une question d’effort. On a en quelque sorte cédé sur l’aspect de la compétition. »

Le remplaçant sait malgré tout que l’intensité défensive n’est pas vraiment le fonds de commerce du jeu des Bulls cette saison. Hormis un mois de novembre sérieux en la matière (108 points encaissés sur 100 possessions – 11e dans la ligue), Chicago ne dispose que de la 20e défense de la ligue (112 points).

Le poignet encore douloureux

Une partie de ces difficultés à contenir l’adversaire tient au profil du « Big Three » de l’équipe, DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic étant tous les trois davantage portés vers l’attaque. On a encore vu ce dernier, cette nuit, afficher ses limites à sortir au-delà de la ligne à 3-points ou à contenir les pénétrations du Jazz.

L’autre souci est que les joueurs qui devaient équilibrer l’ensemble (Lonzo Ball, Patrick Williams…) sont blessé et qu’Alex Caruso, l’une des autres figures défensives de l’équipe n’est pas encore tout à fait remis de sa blessure au poignet, encore douloureux. C’est ce qui a sans doute contribué à plusieurs fautes de sa part dans la transmission du cuir et à sa maladresse (2 points à 1/5 aux tirs, 3 ballons perdus et 4 fautes).

« Je ne suis pas à 100%, je ne vais pas vous mentir », note l’ex Laker. « Mais c’est surtout par rapport au rythme du jeu. Je n’essaie pas de me trouver des excuses après sept semaines d’absence, c’est difficile. Je n’ai pas eu d’entraînement ou autre. Je suis juste revenu en jeu. Je suis très exigeant sur la façon dont je veux jouer et dont je veux que l’équipe joue. Et je ne pense pas faire ma part du mieux que je peux en ce moment, ce qui est frustrant. »

Malgré sa frustration personnelle, Alex Caruso entend secouer ses coéquipiers, alors que Chicago est sur la mauvaise pente. « Il faut un sentiment d’urgence. On n’arrête pas d’en parler. On ne peut pas faire marche arrière à 13 matchs de la fin. On a fait un pas en avant par rapport au dernier match. On n’a pas effectué les couvertures défensives qu’on était censés faire mais on est pas loin du compte. »