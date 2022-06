Kyrie Irving a encore envoyé du très lourd. Après avoir planté 50 points une semaine plus tôt sur le parquet de Charlotte, le meneur des Nets s’est offert son record en carrière en inscrivant 60 points (également le nouveau record de la franchise) cette nuit sur le parquet d’une équipe d’Orlando impuissante face à sa démonstration.

« Uncle Drew » a très vite trouvé son rythme en débutant sa démonstration par trois paniers à 3-points et il pointait déjà à 16 points après un premier quart-temps d’anthologie des Nets, auteurs de 48 points en 12 minutes.

Sans forcer

Mais le deuxième quart-temps a été encore plus éblouissant de sa part avec 25 points et un peu plus d’agressivité vers le cercle générée par son adresse extérieure pour arriver à 41 points à la pause, à 14/19 au tir, dont 6/7 à 3-points ! Le meneur de jeu n’a pas levé le pied au retour des vestiaires, ponctuant son récital de quelques paniers venus d’ailleurs pour arriver à 60 points d’un nouveau panier derrière l’arc.

À huit minutes du terme, Kyrie Irving a alors pris congé, congratulé par tout le banc des Nets, et il n’est pas revenu en jeu puisque le match était plié depuis longtemps.

« Je me sentais bien. C’est vraiment un témoignage de notre collectif et sur la façon dont nous nous donnons confiance en jouant comme il faut », a-t-il déclaré, ravi, comme à Charlotte, d’avoir eu la sensation de ne rien forcer. « Quand vous pouvez scorer 60 points dans le rythme du jeu et que cela ne semble pas forcé… Quand vous ne balancez pas trop de mauvais tirs, et que vous revenez sur le banc et que les gars vous soutiennent et vous disent d’aller chercher le record, ça montre que le basket en vaut la peine ».

À l’arrivée, le champion NBA 2016 finit avec une ligne de stats bien remplie : 60 points à 20/31 au tir dont 8/12 de loin, 6 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 1 contre et un seul ballon perdu en « à peine » 35 minutes de jeu.

Une émulation saine avec Kevin Durant.

Ralenti par les contraintes sanitaires depuis le début de saison, Irving prend sa revanche sur le terrain avec une nouvelle performance plus que prometteuse. Après les 53 points de Kevin Durant dimanche, les deux joueurs semblent sur la même longueur d’ondes à un mois de la fin de la saison régulière.

« Dans toute la ligue, les gars font des performances de folie », a-t-il rappelé, en référence aux 60 points passés par Karl-Anthony Towns la veille. « Mais là, on a deux gars de la même équipe en compétition, dans une compétition amicale et fraternelle. Bien sûr qu’on en parle, mais on veut vraiment le faire correctement. On prend ce sport au sérieux et on veut être efficaces, tout en faisant en sorte que tout le monde se sente bien. Et prouver à toutes les équipes de la ligue que nous pouvons être efficaces défensivement et offensivement ».

Irving a rappelé que c’était encore avec un ballon dans les mains qu’il s’exprimait le mieux, se plaçant parmi les plus grands de ce sport : « C’est ça le basket, juste apporter l’amour, être performant et le faire avec une approche humble ».