Le MVP de la nuit | Kevin Durant fait chavirer New York

« Ce gars est un malade ! Avec lui, tout semble facile… » Depuis qu’il est arrivé aux Nets, Bruce Brown a déjà été témoin des exploits de Kevin Durant, mais cette nuit, il est resté bouche bée. Il faut dire que le double champion NBA a été immense pour permettre aux Nets de s’imposer 110-107 face à des Knicks accrocheurs puisqu’il compile 53 points, 9 rebonds et 6 passes. À un petit point de son record en carrière…

Certes, il a eu besoin de 37 tirs pour inscrire 53 points, mais il a fait très mal à des moments-clés de la rencontre. Comme dans le « money time » avec ce 3-points qui libère toute la salle, et ses lancers-francs sur la fin.

« Que peut-on dire sur Kevin ? » demande Tom Thibodeau. « Sa carrière parle pour lui. Il est capable d’enchaîner comme ça, et vous essayez en gros de lui envoyer toute l’équipe sur lui et de l’obliger à marquer des paniers compliqués… »

Evan Fournier, très bon, s’est souvent retrouvé en défense face à lui, et il n’a pu que constater les dégâts.

« Il est rapide, athlétique, et il a vu toutes les défenses possibles. C’est pour ça que c’est un très grand joueur »

« Le truc, c’est que vous pouvez lui envoyer autant de défenseurs que vous voulez, être physique avec lui, dès qu’il s’élève, son tir est si rapide et il est tellement grand… » soupire le Français. « Il n’y a plus que lui et le panier. C’est évidemment difficile à défendre. Il est rapide, athlétique, et il a vu toutes les défenses possibles. C’est pour ça que c’est un très grand joueur. »

Le duel entre Durant et Fournier a parfois atteint des sommets, comme dans le premier quart-temps, ou lorsque sur une isolation, Durant a chambré Fournier en lui expliquant qu’il était « trop petit ».

Kyrie Irving absent pour les raisons que l’on connaît et Seth Curry forfait de dernière minute, Kevin Durant a transformé le match en « one-man show ».

« J’ai eu le sentiment qu’on était court en termes de points sans Kyrie, Seth, LaMarcus » énumère Kevin Durant. « J’en suis à un stade de ma carrière où je me demande comment je peux avoir un impact sur tout le monde ? Comment je peux faire réfléchir les coaches adverses sur leur plan de jeu ? J’ai le sentiment que j’élève le niveau de jeu de tout le monde, et c’est un très bon feeling ».

Il faut reconnaître en tout cas qu’on a assisté à un très bon match, et c’est peut-être parce que les Knicks s’y sont mis à plusieurs pour le freiner. Mais il a eu le dernier mot…

« C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire à faire ça, et c’est difficile à stopper quand il est chaud comme ça » conclut RJ Barrett. « C’était un match serré, on a eu des occasions. Mais le shoot qu’il met à une minute de la fin était un tir énorme. »