Pas de retour cette saison pour Jonathan Isaac

Les mois passaient et comme Jonathan Isaac ne revenait toujours pas, il semblait logique qu’il ne rejouerait pas cette saison. Le Magic a officialisé les choses, en annonçant que l’intérieur ne reviendrait qu’en 2022/23.

« La santé de nos joueurs est toujours notre priorité », explique le président du Magic, Jeff Weltman. « On doit rappeler qu’il a manqué deux ans. Il est plus prudent de ne pas le faire jouer cette saison. Je sais que nos fans sont frustrés, mais il travaille dur pour revenir. On n’a pas le temps de le préparer pour qu’il joue cette saison. »

Jonathan Isaac aura donc manqué deux saisons de suite. Pour rappel, il s’est blessé au ligament croisé antérieur du genou gauche, le 2 août 2020 dans la « bulle », et n’avait pas disputé une seule rencontre en 2020/2021.

L’intérieur d’Orlando est encore jeune puisqu’il aura seulement 25 ans en octobre prochain, mais après deux saisons blanches et avec une importante prolongation de contrat (17.4 millions de dollars cette saison et les trois suivantes) signée en décembre 2020, il aura beaucoup à prouver lors de son retour, la saison prochaine.