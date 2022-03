Stats & Highlights | Trae Young et Karl-Anthony Towns étaient bouillants, les Bulls à la peine

Trae Young est très chaud. Pour la deuxième fois en deux jours, il dépasse les 40 points (46) et les Hawks continuent de gagner, avec un troisième succès de rang. Charlotte aussi a gagné et Hornets sont derrière les joueurs de Géorgie au classement. Les deux équipes se suivent, à la neuvième et dixième place.

Pour les Bulls, c’est bien plus dur. Ils sont sur six défaites en huit matches. Comme les Spurs d’ailleurs, qui sont sur sept revers en neuf rencontres.

Atlanta – Portland : 122-113

Tout allait bien pour les Blazers. Les Hawks étaient maladroits et après avoir mené de neuf points à la pause, les joueurs de Portland avaient commencé la seconde période avec un 6-0. Sauf que Trae Young s’est réveillé (46 points) et il a tout emporté avec lui.

Le meneur de jeu commence par inscrire huit points de suite, puis 17 des 19 points prochains d’Atlanta. Avec ses 21 points dans ce troisième quart-temps, il a renversé la rencontre. Atlanta est passé devant et Portland réagit avec un 10-0 pour revenir. Kevin Huerter écarte le danger avec un tir primé et les Hawks l’emportent.

Hawks / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Hunter 34 6/17 3/9 5/6 1 2 3 0 0 2 0 2 +12 20 15 C. Capela 28 4/12 0/0 0/0 5 11 16 0 4 1 0 2 +13 8 19 T. Young 39 15/31 5/14 11/11 2 4 6 12 1 1 3 0 +10 46 46 D. Wright 30 0/3 0/2 4/4 1 3 4 4 0 3 0 1 +17 4 13 K. Huerter 36 6/15 2/9 0/0 1 3 4 2 3 0 0 1 +10 14 12 O. Okongwu 20 3/5 0/0 6/7 3 4 7 0 4 1 0 0 -6 12 17 K. Knox II 7 0/3 0/1 0/0 2 1 3 1 0 0 0 0 -3 0 1 L. Williams 16 2/6 0/2 0/0 0 1 1 3 1 3 1 0 -3 4 6 B. Bogdanovic 24 2/13 1/8 4/4 2 2 4 6 1 2 0 0 -5 9 10 T. Luwawu-Cabarrot 8 2/4 1/3 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5 5 Total 40/109 12/48 30/32 17 33 50 28 15 13 4 6 122 Trail Blazers / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Eubanks 30 7/10 0/1 2/2 3 7 10 2 1 1 3 1 +10 16 24 T. Watford 39 9/19 2/4 2/2 4 5 9 2 3 0 1 4 -14 22 26 B. Williams 36 8/17 2/6 2/5 0 3 3 6 3 1 5 1 -9 20 14 J. Hart 38 11/21 4/7 5/7 1 6 7 4 1 0 1 0 -10 31 29 C. Elleby 29 1/2 0/1 4/4 3 10 13 5 4 0 3 0 0 6 20 G. Brown III 13 1/1 0/0 0/0 0 3 3 2 2 0 2 2 -16 2 7 E. Hughes 13 3/4 2/3 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 8 8 K. Dunn 20 1/6 0/1 0/0 0 5 5 3 6 2 4 0 +3 2 3 K. Johnson 23 3/8 0/1 0/1 0 5 5 1 2 0 1 1 -9 6 6 Total 44/88 10/24 15/21 11 45 56 25 25 4 20 9 113

Oklahoma City – Charlotte : 116-134

Les Hornets ont eu du mal à se lancer offensivement. Si bien que le Thunder avait 18 points d’avance en début de deuxième quart-temps. Pour sonner la révolte, Isaiah Thomas a mis un 4/4 derrière l’arc, et Charlotte est devant à la pause.

Au retour des vestiaires, c’est LaMelo Ball qui prend les commandes. Il inscrit 14 points dans ce troisième quart-temps et le Thunder n’a plus les réponses. L’écart grandit encore en dernier acte et les joueurs de James Borrego s’imposent sans difficulté.

Thunder / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 35 10/18 4/9 1/2 0 4 4 4 0 0 2 0 -14 25 22 O. Sarr 32 2/5 0/1 3/4 3 4 7 3 3 0 1 1 -6 7 13 S. Gilgeous-Alexander 36 12/20 3/7 5/5 2 6 8 5 5 0 3 0 -3 32 34 T. Mann 30 4/12 3/6 2/2 2 3 5 6 0 1 1 0 -13 13 16 T. Maledon 31 2/9 0/4 2/2 2 5 7 4 2 1 2 0 -21 6 9 I. Roby 10 0/0 0/0 0/0 0 4 4 0 4 0 0 1 -6 0 5 L. Waters III 24 2/8 0/6 0/0 0 6 6 2 2 2 1 1 -4 4 8 A. Pokusevski 27 6/11 2/5 3/4 3 2 5 5 1 0 6 0 -13 17 15 V. Krejci 15 4/7 4/6 0/0 1 2 3 2 2 0 2 0 -10 12 12 Total 42/90 16/44 16/19 13 36 49 31 19 4 18 3 116 Hornets / 134 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 30 3/9 0/3 0/0 2 3 5 1 0 2 0 0 +25 6 8 M. Bridges 30 11/15 5/6 0/0 0 3 3 6 1 1 0 0 +28 27 33 M. Plumlee 28 2/3 0/0 1/3 3 8 11 8 1 1 1 4 +25 5 25 L. Ball 30 6/13 5/8 4/4 0 4 4 7 3 2 3 0 +20 21 24 T. Rozier 32 11/17 4/8 4/4 0 6 6 4 3 2 1 0 +16 30 35 J. McDaniels 13 1/5 0/1 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 -12 2 0 J. Thor 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 2 3 C. Martin 21 4/6 1/1 2/2 0 0 0 0 0 3 0 0 -2 11 12 M. Harrell 18 1/2 0/0 3/3 0 0 0 2 4 0 0 1 -5 5 7 N. Richards 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 1 K. Oubre Jr. 17 4/9 1/4 2/5 1 3 4 1 2 1 0 1 -8 11 10 I. Thomas 17 4/10 4/4 0/0 1 0 1 4 1 0 0 1 +7 12 12 Total 49/92 20/35 16/21 8 29 37 33 17 12 5 7 134

San Antonio – Minnesota : 139-149

Les deux équipes n’avaient pas véritablement envie de défendre et Karl-Anthony Towns en a profité à merveille, en inscrivant 60 points ! L’intérieur a fait mal dès le premier quart-temps avec 14 points et encore plus dans le troisième : 32 unités !

Les Spurs avaient bien résisté jusque-là, mais au retour des vestiaires, les Wolves vont faire l’écart, avec un 16-7. San Antonio n’arrivera pas à bousculer Minnesota et Karl-Anthony Towns reviendra sur le parquet en fin de match pour conclure son record en carrière.

Spurs / 139 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Johnson 37 13/21 5/9 3/4 2 6 8 4 4 0 0 0 -18 34 37 J. Poeltl 29 9/12 0/0 3/4 2 2 4 1 5 0 1 3 +3 21 24 D. Murray 36 10/20 1/5 9/10 0 4 4 12 4 1 5 1 -5 30 32 J. Richardson 23 1/3 0/0 0/0 0 3 3 1 1 2 3 0 0 2 3 D. Vassell 31 6/12 2/6 3/3 1 2 3 3 0 2 2 3 -4 17 20 Z. Collins 19 2/7 1/4 0/0 1 4 5 2 3 0 2 4 -13 5 9 J. Wieskamp 3 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 0 -2 J. Landale 3 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +3 3 3 T. Jones 16 1/4 0/1 0/0 2 0 2 7 4 0 0 0 -7 2 8 L. Walker IV 26 8/12 3/5 3/3 0 3 3 2 1 0 1 0 -6 22 22 J. Primo 17 1/2 0/1 1/2 1 2 3 1 1 0 1 0 -6 3 4 Total 52/97 13/35 22/26 9 27 36 33 24 5 15 11 139 Timberwolves / 149 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. McDaniels 32 4/7 1/3 2/2 0 4 4 1 1 1 1 1 -2 11 14 A. Edwards 30 2/7 1/2 0/0 2 1 3 3 2 1 2 1 +4 5 6 K. Towns 36 19/31 7/11 15/16 2 15 17 3 5 1 6 0 +16 60 62 P. Beverley 30 5/8 3/4 7/8 1 3 4 8 3 1 1 1 +2 20 29 D. Russell 29 8/12 3/5 0/0 1 1 2 6 1 3 1 0 +15 19 25 T. Prince 28 5/9 2/6 1/2 0 4 4 4 5 1 0 0 +2 13 17 N. Knight 8 3/7 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -7 6 1 J. Okogie 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M. Beasley 19 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 0 -1 J. Nowell 26 6/8 0/1 3/4 1 5 6 3 2 0 3 0 +12 15 18 Total 52/90 17/33 28/32 7 33 40 28 20 8 15 3 149

Sacramento – Chicago : 112-103

Les Bulls sont dans le dur. Auteurs d’une première mi-temps manquée, ils rejoignent les vestiaires avec 20 points de retard. Heureusement pour eux, DeMar DeRozan les lance avec sept points en quatre minutes en seconde période.

L’écart n’existe plus, mais les joueurs de Chicago ne trouvent pas la clé pour passer devant. Coby White manque un tir important, De’Aaron Fox et Donte DiVincenzo sanctionnent de l’autre côté. Ces deux-là auront la main ferme sur la ligne des lancers-francs dans les dernières secondes pour assurer le succès des Californiens.