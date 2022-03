Bones Hyland fait basculer le duel entre Joel Embiid et Nikola Jokic

Le duel entre Joel Embiid et Nikola Jokic aura tenu toutes ses promesses. Dans une fin de match serrée, la balance a finalement penché en faveur des Nuggets, qui ont su compter sur un Bones Hyland en feu pour rafler la mise.

Jokic a lancé les hostilités avec un premier contre sur Embiid, mais le Camerounais s’est vite rattrapé avec une feinte sur le Serbe suivi d’un gros dunk. Parfaitement secondé par Matisse Thybulle et James Harden, le pivot s’est illustré ensuite par deux paniers à 3-points qui ont contribué à gonfler rapidement l’écart, Philly menant 31-14 après seulement 8 minutes de jeu !

Denver ne pouvait pas plus mal débuter, mais s’est repris dans le deuxième acte. À l’énergie, Ny’Shon « Bones » Hyland et Will Barton ont réussi à ramener Denver sous les 10 points d’écart (41-32), avant que Philly ne se relance par un 3-points de Shake Milton suivi d’un contre de Thybulle sur Jokic puis d’un alley-oop entre Harden et De’Andre Jordan avant que Georges Niang ne replonge les Nuggets dans l’embarras d’un 3-points consécutif à un contre de Jordan sur Jokic (54-34).

La deuxième réaction des Nuggets a été la bonne puisque les troupes de Mike Malone ont rallié la pause sur un 18-4, emmenés bien sûr par Jokic et un tandem Barton-Green révolté. C’est d’ailleurs sur une passe aveugle de Jokic que Jeff Green a ramené le score à 58-53 d’un gros dunk juste avant la mi-temps (58-53).

Sur leur lancée, les Nuggets ont vite pris le contrôle de la partie, avec deux paniers de Jokic puis deux passes pour un nouveau dunk de Green et le 3-points d’Aaron Gordon (63-66). Le duo Harden-Embiid a alors fait le nécessaire pour redonner cinq longueurs d’avance aux Sixers à l’entame du dernier acte (86-81).

Denver a vite recollé en s’appuyant sur DeMarcus Cousins, à la passe pour le 3-points d’Austin Rivers puis sur deux missiles derrière l’arc coup sur coup (92-92). Dans le sprint final, débuté par un accrochage verbal entre Harden et Cousins, c’est Hyland qui a dégainé le premier, le rookie alignant trois paniers à 3-points de suite (97-103).

JaMychal Green s’est ensuite distingué avec deux paniers à mi-distance puis une Flagrant 1 sur Joel Embiid qui a fini par ramener les locaux dans la course (106-107). Mais ce sont bien Bones Hyland et Nikola Jokic qui ont eu le dernier mot, entre le nouveau 3-points du premier et le panier improbable du second, offrant ainsi une avance suffisante aux Nuggets, vainqueurs 114-110.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le choc des titans a bien eu lieu. Les deux joueurs ne s’étaient pas affrontés depuis décembre 2019, le duel entre deux candidats au titre de MVP était donc attendu et les deux ont répondu présent, chacun dans leur style. Joel Embiid par son adresse au tir, avec 34 points (11/20 dont 3/3 à 3-points) pour accompagner ses 9 rebonds et 4 passes décisives et Nikola Jokic dans son aspect « Point center » avec 22 points (8/16 au tir dont 1/3 à 3-points), 13 rebonds et 8 passes décisives. Seul le résultat de ce match serré sur la fin pouvait les départager, et avec son dernier panier venu d’ailleurs et son lancer de la victoire, Nikola Jokic peut être désigné vainqueur aux points.

– Maxey-Hyland, l’autre duel du match. Le sophomore Tyrese Maxey s’impose un peu plus à chaque match comme la troisième option des Sixers en attaque et a encore montré cette nuit qu’il n’avait pas froid aux yeux (19 points, 3 passes décisives). En l’absence prolongée de Jamal Murray, Denver a pour sa part su s’appuyer sur son rookie Bones Hyland qui a lui aussi montré sa capacité à résister à la pression dans le final notamment (21 points, 2 passes décisives). Le match s’est aussi joué sur ce duel.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le Serbe a tenu son rang dans un duel avec l’un des candidats les plus sérieux à sa succession en terminant à 2 passes d’un nouveau triple-double et son équipe l’a emporté à l’extérieur. What else ?

✅ Le banc des Nuggets. La production du banc de Denver a mis en évidence le manque de profondeur de celui des Sixers. Doc Rivers a ainsi réduit sa rotation là où Mike Malone s’en est tenu à un turnover à dix joueurs, ce qui a peut-être également payé sur la fin en terme de fraîcheur. A l’arrivée, le banc de Denver emmené par Bones Hyland a totalisé 48 points quand celui d’en face n’en a compilé que 14.

⛔ Georges Niang. L’ancien joueur du Jazz a un peu mangé la feuille et termine avec un tout petit 2/12 au tir dont 2/10 derrière l’arc. C’est notamment lui qui a pris la responsabilité du dernier shoot pour égaliser, d’un 3-points depuis le corner qui a rebondi sur la planche. Il y avait sans doute mieux à faire, avec notamment la paire Harden-Embiid sur le terrain.

LA SUITE

Philadelphie (41-28) : les Sixers se rendront à Cleveland ce mercredi.

Denver (42-26) : les Nuggets ont rendez-vous à Washington ce mercredi.