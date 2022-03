Stephen Curry fête ses 34 ans avec 47 points face aux Wizards

Alors que les Bucks avaient décidé d’envoyer prise à deux après prise à deux sur Stephen Curry, les Wizards ont eux décider de le défendre de façon plus classique. Il n’en fallait pas plus au double MVP, qui nous a offert une performance électrique pour célébrer son 34e anniversaire, le retour de Draymond Green, et le premier match du trio Curry – Green -Thompson depuis plus de 1 000 jours !

Après un premier quart temps qui fait la part belle aux deux attaques (33-30), les Warriors sortent les barbelés avant la pause. Ils limitent les Wizards à 7 sur 20 aux tirs alors que le trio Curry – Poole – Green fait passer l’avance de son équipe de +4 à +19. Il faut deux tirs de Kentavious Caldwell-Pope dans la dernière minute pour permettre à Washington de limiter la casse (73-57).

Les réveils de Kristaps Porzingis et de Kyle Kuzma permettent aux Wizards de revenir sous la barre des dix points mais Stephen Curry, déjà bouillant en première mi-temps, marque 14 des 17 derniers points de Golden State en troisième quart-temps pour remettre les visiteurs dans les cordes (101-84). Washington n’abdique pourtant pas. Ils profitent d’une disette de près de quatre minutes de Golden State pour revenir de nouveau à -9 (110-101).

Mais comme en troisième quart temps, Curry met tout le monde d’accord. Il revient en jeu et marque 13 points de suite pour anéantir les derniers espoirs des Wizards et confirmer la 4e victoire de suite de Golden State.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’attaque des Warriors à plein régime. Alors que l’association Curry – Thompson – Poole avait permis à Steve Kerr de remettre son attaque dans le droit chemin après cinq défaites de suite, le retour de Draymond Green a lui rajouté le liant que les Warriors avaient perdu depuis son absence. À chacune de ses apparitions sur le terrain, l’ailier fort a renversé la balle, permettant à ses coéquipiers d’être en rythme face à des Wizards dépassés. Les Dubs ont non seulement terminé la rencontre avec 26 passes décisives mais ont également connu 40% d’adresse longue distance. Les huit Warriors qui ont pris au moins un tir primé ont tous fait mouche de loin.

– Les jeunes Wizards se montrent à leur avantage. Outre la bonne performance de Kristaps Porzingis, Washington a reçu une belle contribution en sortie de banc de Rui Hachimura et de Deni Avdija. Bien entouré par le Letton et par l’expérience d’Ish Smith, les choix de Draft 2019 et 2020 des Wizards ont marqué 25 points à eux deux à 9 sur 15 aux tirs. Ajoutez à cela la belle sortie de Daniel Gafford, lui aussi drafté en 2019, et Washington possède un socle intéressant de jeune joueurs à développer pour épauler Kristaps Porzingis, Kyle Kuzma et Bradley Beal, s’il reste, la saison prochaine.

– Draymond Green de retour en tant que remplaçant. De retour après près de deux mois et demi d’absence, Draymond Green n’a pas récupéré sa place de titulaire, la faute à un temps de jeu limité à 20 minutes. Steve Kerr a en effet expliqué avant la rencontre qu’il est difficile avec une telle restriction de s’assurer que Draymond Green soit sur le terrain en fin de match, à moins de le faire débuter sur le banc. Les Warriors avaient eu le même problème avec Klay Thompson lors de son retour et en ont tiré les leçons. Draymond Green devrait toutefois retrouver le cinq de départ lors du match contre San Antonio dimanche.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Pour son 34e anniversaire, le double MVP n’a fait aucun cadeau aux Wizards. Il a terminé avec 47 points, 6 passes décisives, 6 rebonds, et 7 sur 14 à trois points.

✅ Jordan Poole / Klay Thompson. En l’absence d’Andrew Wiggins, les deux pistoleros ont eux aussi été à leur avantage, marquant 20 points chacun. C’est le septième match de suite à 20 points ou plus pour Jordan Poole.

✅ Draymond Green. Retour réussi pour la plaque tournante de l’attaque des Warriors. En seulement 20 minutes de jeu, il a noirci la feuille de statistiques avec 6 points, 7 rebonds, et 6 passes et le meilleur +/- de son équipe à +24.

✅ Kristaps Porzingis. Le pivot Letton a été le meilleur joueur de son équipe. Il a compilé 25 points, 8 rebonds et 4 passes, permettant aux Wizards de rester en embuscade en deuxième mi-temps.

⛔ Kyle Kuzma. L’ancien Laker n’était qu’à 4 sur 12 aux tirs cette nuit et a eu du mal à trouver son rythme face à l’agressivité défensive des Warriors.

LA SUITE

Golden State (47-22) : les Warriors enchainent au Chase Center face aux Celtics mercredi

Washington (29-38) : les Wizards reçoivent les Nuggets mercredi