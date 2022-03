À Utah, les Bucks mettent fin à plus de 20 ans de défaites…

Après 19 défaites de suite à Salt Lake City, les Bucks ont vaincu le signe indien ! Les champions en titre l’emportent 117-111 face au jazz après un match complètement débridé. Il faut dire que le Jazz avait frappé très fort d’entrée avec 39 points inscrits dans le premier quart-temps sur 10 paniers à 3-points, dont trois d’affilée de Donovan Mitchell. Les Bucks sont roués de coups mais ils s’accrochent grâce à Grayson Allen et Khris Middleton.

Les Bucks ont laissé passer l’orage, et ils se mettent aussi à artiller de loin. Middleton montre la voie, Brook Lopez l’imite, et ça donne forcément des espaces à Giannis Antetokounmpo. Les Bucks signent un 22-6, et ils s’échappent à leur tour (59-50). Le Jazz reste muet pendant cinq minutes, et Milwaukee en profite même pour prendre 12 points d’avance (65-53).

Au retour des vestiaires, nouveau rebondissement dans le scénario puisque Utah débute par un 13-0 ! Rudy Gobert enchaîne les alley-oop, et le Jazz reprend les commandes (72-68). Milwaukee reprend ses esprits mais Jordan Clarkson apporte son étincelle habituelle, et le Jazz enchaîne par un 12-0 avec Eric Paschall à la finition. Les Bucks sont dans les cordes, menés 91-80.

Sauf que le champion en titre ne panique pas, et c’est Jrue Holiday qui prend le match à son compte. C’est lui qui envoie Giannis au alley-oop (98-97). Le duel entre Gobert et le « Greek Freak » atteint des sommets. Les deux se rendent coup pour coup, et sur un gros rebond offensif, le Français ramène le Jazz à deux unités (113-111). Il reste 22 secondes à jouer. Jevon Carter met ses deux lancers, puis Mitchell se loupe à 3-points. Giannis prend le rebond puis met ses deux lancers pour une victoire 117-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Brook Lopez. Opéré du dos, le pivot des Bucks effectuait son grand retour cette nuit, et il n’a pas déçu. De l’agressivité, un panier lointain, et une présence sur les pick-and-roll adverses. Ses quatre fautes traduisent son manque de rythme mais il a fait du bien.

– Fin de série. Depuis le 31 octobre 2001, les Bucks n’avaient plus gagné à Utah. À l’époque, l’équipe était emmenée par Ray Allen, Glenn Robinson et Sam Cassell, et ils s’étaient imposés après prolongation face à Karl Malone et John Stockton.

TOPS/FLOPS

✅ Jrue Holiday. Avec cinq interceptions, il réussit sa meilleure perf’ de la saison, et c’est lui qui réveille ses coéquipiers au début du 4e quart-temps. Un vrai moteur capable de défendre sur Mike Conley et Donovan Mitchell et de freiner leur festival de loin.

✅ Giannis Antetokounmpo. Il a laissé le match venir à lui, et il a davantage joué comme un intérieur. Il est allé défier Rudy Gobert, et leur duel a rythmé les cinq dernières minutes du match. Comme sur cet Eurostep où il va chercher le And-one, puis ce petit hook sur du jeu au poste bas. Il met les lancers de la gagne sans trembler.

✅ Rudy Gobert. Toujours dommage qu’il ne soit pas servi plus souvent… À chaque fois qu’il reçoit le ballon, il a su faire la différence. Ses écrans sont si précieux en attaque pour donner de l’espace aux shooteurs. Sa complicité avec Mike Conley est au coeur du meilleur passage du Jazz.

⛔Donovan Mitchell. Au fil des minutes, et après un super premier quart-temps, on a retrouvé le Mitchell qu’on apprécie peu. Gestionnaire et plus en retrait ces derniers temps, il a repris ses mauvaises habitudes. L’absence de Bojan Bogdanovic n’est pas une excuse : 10 sur 32 aux tirs ! Sans oublier qu’il continue à ignorer Gobert sous le cercle…

LA SUITE

Utah (42-26) : réception mercredi des Bulls pour un nouveau gros test.

Milwaukee (43-26) : visite des Kings pour la suite du « road trip »