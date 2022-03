Pascal Siakam et les Raptors bien trop forts pour les Lakers

Enchaîner les déplacements à l’Ouest va plutôt bien aux Raptors. Nouvelle confirmation cette nuit avec une quatrième victoire de suite face à une équipe de l’autre conférence, les Lakers. Un succès beaucoup plus tranquille que le score final ne le laisse paraître car Toronto a mené de 20 points pendant la majorité de la rencontre. C’est une nouvelle désillusion pour les Californiens qui restaient sur deux victoires de suite à domicile.

Les Canadiens ont pris les commandes de ce match, avec un 9-0 d’entrée de jeu, pour ne plus jamais les lâcher par la suite. Portés par leur tandem Scottie Barnes – Pascal Siakam, les Raptors ont viré très largement en tête à l’issue d’un premier quart-temps (12-33) quasiment fatal aux Lakers.

Car ces derniers, malgré les bonnes intentions offensives de LeBron James et de quelques lieutenants, n’ont jamais vraiment été en mesure de stopper l’attaque adverse. Résultat : Toronto, qui a porté l’écart jusqu’à 28 unités, comptait 18 points d’avance à la pause (40-58), puis encore 20 douze minutes plus tard (71-91). Un échange de paniers en bonne et due forme en somme.

Le trio LeBron James – Talen Horton-Tucker – Carmelo Anthony s’est toutefois donné jusque dans les derniers instants pour réduire l’écart sous les dix unités à deux minutes de la fin (97-106). Ce sera insuffisant face à des Canadiens sûrs de leurs forces.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps d’enfer. 12 points inscrits, 3/25 aux tirs dont 0/13 à 3-points… Les Lakers ont démarré la rencontre de la pire des manières en signant le plus mauvais quart-temps de leur saison. Ou comment se tirer une balle dans le pied d’entrée de jeu.

– Une domination intérieure. En l’absence de Dwight Howard (raisons personnelles), les Lakers ne disposaient même pas d’un pivot sur la feuille de match. Cela s’est largement fait ressentir face aux ailiers longs et athlétiques de Toronto qui se sont régalés pour accéder au cercle. En plus d’un gros différentiel de points dans la raquette en leur faveur (54 à 36), les visiteurs, sans pivot de métier également, ont dominé remporté la lutte aux rebonds haut la main (64-43).

– Le gros temps de jeu de joueurs majeurs. Nick Nurse est connu pour ça. Malgré la tournure des événements, il a mobilisé l’ensemble de ses titulaires sur 33 minutes ou plus. Mentions spéciales à Fred VanVleet et Scottie Barnes avec 40 minutes de jeu ! En face, Frank Vogel y a cru jusqu’au bout pour décider de n’offrir que huit minutes de repos à LeBron James… qui était pourtant incertain avant la rencontre à cause de son genou.

TOPS/FLOPS

✅ Scottie Barnes. Le début de rencontre canon de son équipe est lié au sien : 15 points à 7/7 aux tirs dans les premières minutes de la rencontre ! Le rookie des Raptors a découpé la défense adverse avec ses multiples attaques de cercle avant de ralentir la cadence sur les trois quart-temps suivants.

✅ Pascal Siakam. 22e double-double de la saison pour l’ailier fort qui a lui aussi brillé par ses attaques de cercle et confirmé son gros mois de mars en cours à 26 points (49%), 7 rebonds et 5 passes de moyenne.

✅ Talen Horton-Tucker. L’un des rares Lakers à terminer avec un impact positif au score. Auteur d’une bonne fin de match, il a atteint la barre des 20 points inscrits pour la première fois depuis deux mois.

⛔ Fred VanVleet. Un match complet et un impact très positif au score mais une soirée d’arrosage automatique pour le meneur All-Star des Raptors qui, gêné par son genou, peine à enchaîner depuis son passage au All-Star Game.

LA SUITE

Lakers (29-39) : déplacement chez les Wolves, mercredi.

Raptors (38-30) : déplacement chez les Clippers, mercredi.