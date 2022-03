En prolongation, Evan Mobley et les Cavaliers se relancent face aux Clippers

En difficulté ces derniers temps, avec 8 défaites sur les 11 derniers matchs, les Cavaliers recevaient des Clippers toujours difficiles à manœuvrer, tant Los Angeles adore les comebacks et les hold-ups.

Cette fois, les hommes de Tyronn Lue ne se sont toutefois pas trop laissés distancer, même si les deux moteurs offensifs de l’équipe, Reggie Jackson et Marcus Morris, étaient au repos en back-to-back et dans un calendrier chargé. Mais cette équipe semble toujours trouver des solutions pour être compétitive, et embêter ses adversaires.

Malgré le retour de Caris LeVert (11 points, 7 rebonds) et l’impact de la jeunesse de l’Ohio, les Cavs n’ont ainsi jamais réussi à tuer le match. Les Clippers auraient même pu l’emporter grâce à leur momentum sur la fin.

Derrière son duo Garland/Mobley, Cleveland semblait ainsi avoir fait le plus dur en prenant 9 points d’avance (100-91) à six minutes de la fin. Mais Los Angeles s’est appuyé sur Ivica Zubac et Terance Mann pour recoller au score, et si Amir Coffey n’avait pas laissé un lancer-franc en route, les Clippers auraient pu plier l’affaire avant la prolongation. Mais les deux équipes se retrouvent finalement à égalité (106-106) après 48 minutes, et il faut donc cinq minutes supplémentaires pour départager tout le monde.

Plus frais, les Cavs font alors la différence, avec un grand Evan Mobley, auteur d’un contre énorme sur Ivica Zubac pour donner le ton (le Croate le lui rendra dans la foulée) et un Lauri Markkanen qui plante le 3-pts qui tue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cleveland n’a pas oublié Tyronn Lue. Joli accueil pour l’entraîneur des Clippers, qui a reçu une belle salve d’applaudissements et un long « hug » de Kevin Love après une vidéo hommage dans le premier quart-temps. L’intérieur est le seul joueur restant de l’équipe championne en 2016, avec Tyronn Lue aux commandes.

– Les Clippers s’économisent. Alors que les Lakers accumulent les défaites, les Clippers ont peu de chances de tomber en-dessous de la 8e place à l’Ouest. Sans Paul George et Kawhi Leonard, c’est visiblement suffisant pour Tyronn Lue, qui avait décidé de ne pas tirer sur les organismes. Il a donc mis au repos ses deux leaders offensifs, Reggie Jackson et Marcus Morris, pour finir cette série de cinq rencontres en sept jours.

– Les jeunes Cavs présents. Les blessures commencent à peser sur Cleveland, bien moins flamboyant qu’en début de saison mais la jeunesse ne lâche pas. Darius Garland (24 points, 13 passes) a encore assuré son rôle de chef d’orchestre, bien aidé par un Evan Mobley qui progresse à vue d’œil, un Isaac Okoro (20 points, 5 rebonds, 5 passes) très agressif ou encore un Lauri Markkanen (17 points) décisif lors de la prolongation.

TOPS/FLOPS

✅ Evan Mobley. Le rookie a battu son record de la saison avec 30 points à 13/22 au tir, plus 6 rebonds. Même s’il a souffert face au poids d’Ivica Zubac, qu’il a galéré pour écarter du cercle, Evan Mobley a été précieux pour son équipe. Comme le notait son adversaire, il est un joueur très différent par rapport au début de saison.

✅ Ivica Zubac. Sans Reggie Jackson et Marcus Morris, les Clippers ont insisté sur le Croate sous le cercle, à raison car il a fait un joli travail (24 points, 14 rebonds) pour bouger la frêle carcasse d’Evan Mobley. Même si la mobilité et le toucher de ce dernier l’ont gêné de l’autre côté du terrain.

✅ ⛔ Amir Coffey. Los Angeles avait besoin d’apport offensif et Amir Coffey semblait être l’homme du jour. Après trois quart-temps, il en était à 16 points, à 6/8 au tir dont 4/6 de loin. Sauf qu’il s’est raté dans le dernier quart-temps et la prolongation, forçant beaucoup, ratant un lancer-franc décisif qui aurait pu faire définitivement basculer le match et finissant l’ultime quart et la prolongation avec seulement 3 points inscrits, à 1/10 au tir.

LA SUITE

Cleveland (39-29) : gros défi pour Evan Mobley, avec la réception des Sixers de Joel Embiid, demain soir

LA Clippers (36-35) : le « road trip » est terminé, Los Angeles rentrant à la maison pour accueillir les Raptors, demain soir