James Harden a vécu un cauchemar face à ses anciens coéquipiers

Les mauvaises langues diront qu’il disparait à chaque fois qu’il y a un match important… Cette nuit, même si tous les regards étaient tournés vers Ben Simmons, James Harden était aussi sous pression puisqu’il retrouvait ses anciens coéquipiers, un mois après avoir fait le forcing pour quitter Brooklyn. Hélas pour Philadelphie, James Harden a livré l’un de ses plus mauvais matches de la saison avec un affreux 3 sur 17 aux tirs, dont 0 sur 10 à 2-points ! À la mi-temps de cette très lourde défaite, il en était à 1 sur 12 aux tirs. Face à lui, Kyrie Irving, ultra motivé à l’idée de défendre sur son ancien coéquipier.

« J’ai juste accepté la mission et fait ce que je pouvais pour lui rendre la tâche difficile » réagit « Uncle Drew ». « Évidemment, James ne va pas toujours être aussi maladroit. Mais je voulais juste lui rendre la tâche difficile, entrer dans son espace, m’impliquer pour être toujours aux bons endroits, et relever le défi. C’est plaisant en tant que compétiteur. Je dis toujours que je savoure ces moments et que je suis reconnaissant d’avoir la chance d’affronter d’autres grands joueurs. Je suis reconnaissant d’avoir la chance de me mesurer à d’autres grands joueurs. »

Même s’il ne s’agissait que d’un match de saison régulière, les Nets ont envoyé un vrai message aux Sixers. Toujours privés de Ben Simmons, ils ont le potentiel pour faire très mal en playoffs. C’est une victoire référence pour un groupe pourtant en grande difficulté en 2022.

« Depuis que je suis arrivé, on jouait vraiment bien en attaque. La balle circulait, mais ce soir, elle n’a pas beaucoup bougé »

« Est-ce qu’on a gagné le titre ce soir ? Non » tempère Kevin Durant. « Est-ce qu’on a validé notre place en playoffs ? Non. Pour vous, qui êtes extérieur à tout ça et concentré sur le côté spectacle de la situation avec James, je suis certain que c’est très important. Mais pour nous, on est déjà passé au match suivant. »

Quant à James Harden, pourtant devenu le troisième shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire, il cherche des réponses à cette soirée cauchemar.

« Franchement, je ne sais pas… Il y a un peu de tout. Je pense qu’on n’avait pas cette petite étincelle nécessaire » explique-t-il. « On a perdu beaucoup de ballons, on leur a donné beaucoup de points faciles. Il y a eu des paniers sans la moindre contestation. Simplement des lay-up faciles, des 3-points et des dunks. Depuis que je suis arrivé, on jouait vraiment bien en attaque. La balle circulait, mais ce soir, elle n’a pas beaucoup bougé alors qu’on en avait besoin. C’est une combinaison de choses entre leurs tirs réussis et le fait qu’on ne fasse pas circuler le ballon. »