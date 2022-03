Les Nets ont joué et gagné pour Ben Simmons

Hué et insulté dès l’échauffement, puis chambré après un simple dunk sous le cercle, Ben Simmons va rentrer à Brooklyn avec une victoire en poche. Il ne demandait que ça, et ses coéquipiers avaient à cœur de lui permettre de se « venger » de son ancienne équipe. Ils ont fait même mieux que ça puisqu’ils ont réduit au silence le Wells Fargo Center avec un succès de 29 points (129-100), et les spectateurs ont commencé à partir à huit minutes de la fin !

« C’était une bonne ambiance pour démarrer, et ça ne s’est pas terminé de la même façon » ironise Kevin Durant, meilleur joueur de la rencontre. « Je pense qu’on a clairement tous joué pour lui. On considère Ben comme un frère, et on savait que l’environnement serait hostile, et on savait qu’il ne pourrait pas jouer. On voulait faire en sorte que le public se concentre davantage sur le match que sur lui. Ils se sont concentrés sur le terrain, et c’est difficile de chanter des choses contre Ben Simmons quand on perd de la sorte. »

« Il doit juste s’asseoir et supporter des gens qui se comportent comme des gamins »

Kevin Durant est bien placé pour en parler puisqu’il avait lui-même joué dans une ambiance détestable lors de son premier retour à Oklahoma City, faisant également taire la salle en s’y imposant.

« Ben n’a pas l’opportunité de jouer en ce moment, il doit juste s’asseoir et supporter des gens qui se comportent comme des gamins », avait déclaré Kevin Durant avant de match. « Ils vont balancer des insultes sur lui parce qu’il ne voulait plus jouer au basket pour eux. Quand on y pense, c’est amusant comme situation, mais c’est le sport dans lequel on vit actuellement. »

Un spectateur, placé derrière le banc, ira même trop loin dans les insultes et le comportement, et il sera viré de la salle. Une habitude désormais au Wells Fargo Center…

« Si vous vous en prenez à Ben, vous vous en prenez à nous »

Autre joueur qui s’est fait huer dans le passé par son ancien public, Kyrie Irving. À Cleveland comme à Boston, on ne lui avait pas pardonné ses départs.

« Je pense que le fait de jouer pour Ben et cette soirée signifient quelque chose pour Ben. Et pas seulement pour Ben, mais aussi pour Andre et Seth », a déclaré Kyrie Irving. « Quand vous êtes échangé dans cette ligue, ce n’est pas facile à gérer. Il faut ramasser vos affaires et quitter sa maison. Vous habitez dans une ville et vous devez être transféré dans une autre ville. Ce n’est pas toujours facile, et nous avons essayé de l’accueillir à bras ouverts. En jouant ce soir, nous avions vraiment l’impression que Ben était dans notre cœur. Vous pouviez le voir, nous voulions juste aller là-bas et jouer pour lui et bien jouer. … Si vous vous en prenez à Ben, vous vous en prenez à nous. Si vous vous en prenez à n’importe quel autre membre de l’équipe, vous vous en prenez à nous tous, et c’est notre mentalité. »