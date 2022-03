Les Sixers humiliés à domicile par les Nets

Le choc était attendu par toute une communauté à Philly, prête à en découdre face aux Nets et à montrer que les Sixers étaient sortis grandis du dernier trade entre les deux équipes. Il n’en a rien été ! Auteurs d’une entame d’exception, les Nets, même sans Ben Simmons, ont survolé la partie avec tout un collectif au diapason de la paire Irving-Durant.

La rencontre a débuté tambour battant, lancée par un énorme tomar de Kevin Durant après avoir débordé Tobias Harris. Les autres « stars » de la rencontre n’ont pas tardé à se distinguer à leur tour, entre Joel Embiid, même malmené au début par Andre Drummond, le 3-points de Kyrie Irving et la réponse de James Harden face à son ancien coéquipier (11-16).

Les Nets ont confirmé leur bonne entrée en matière suite aux missiles extérieurs de Kyrie Irving et Seth Curry, ce dernier forçant le temps-mort de Doc Rivers après un lay-up portant la marque à 15-26.

Joel Embiid s’est attelé à réduire l’écart en provoquant la deuxième puis la troisième faute d’Andre Drummond sur un 2+1 lui offrant son 11e lancer-franc du match (21-26). Kevin Durant a repris les choses en main en claquant un 3-points, et Joel Embiid lui a répondu dans la foulée en provoquant un 2+1 et la colère de KD, générant un peu de trash-talking des deux côtés.

La star des Nets avait de quoi parler puisque Brooklyn a tout de même viré à + 17 après 12 minutes suite à un dunk de James Johnson et un 3-points à la dernière seconde signé Kyrie Irving (23-40) !

A l’affût de la moindre occasion pour s’enflammer, les fans des Sixers ont exulté sur le 3-points de Tobias Harris au buzzer de la possession. Un tout petit temps fort alors que Brooklyn maîtrisait les débats pendant que James Harden continuait de chercher son rythme en attaque (1/11 au tir pour débuter) et tandis que Kevin Durant signait son retour en jeu par un nouveau panier derrière l’arc (34-50).

La salle se vide au début du 4e quart-temps…

Kevin Durant s’est même payé Joel Embiid sur un 2+1 en transition, contribuant à maintenir un écart plus que confortable à la pause, avec les flèches de Seth Curry, Kyrie Irving et Goran Dragic, ce dernier provoquant au passage la 3e faute personnelle du Camerounais juste avant le repos (51-72).

Malheureusement pour le suspense, les Sixers n’ont pas réussi à inverser la tendance au retour des vestiaires, avec un jeu offensif figé, contrastant avec celui des Nets qui ont accentué l’écart grâce aux 3-points de KD et Seth Curry, l’autre « revenant », par deux fois (65-90). Le dunk de Bruce Brown suivi du lay-up de Seth Curry puis du alley-oop conclu par Andre Drummond ont été accompagnés des premiers sifflets descendus du Wells Fargo Center (67-98).

Relégués à -32 à 12 minutes du terme (70-102), les Sixers ont souffert jusqu’à la fin et les fans ont commencé à quitter le Wells Fargo Center à 8 minutes de la fin après un nouveau 3-points des Nets, signé James Johnson (79-114). Ce dernier a remué le couteau jusqu’au bout, permettant à Brooklyn de l’emporter 129 à 100.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration des Nets. Attendu de pied ferme dans la cité de l’amour fraternel, Brooklyn a tué le match par son entame de rêve et ses 40 points plantés dès le premier quart-temps. De quoi lancer parfaitement son match et maintenir la pression jusqu’à faire craquer Philly pour de bon, comme ça a encore été le cas dans un troisième quart-temps à sens unique (30-19). Même si ce n’est qu’un match comme les autres, comme l’avait glissé Georges Niang avant la rencontre, les Sixers ont pris une belle fessée !

– Block Party. Après avoir compté jusqu’à 36 points d’avance, les Nets sont tout de même ressortis de la rencontre confortés sur quelques points comme la défense qui a tenu bon avec notamment 15 contres (un record cette saison) ainsi que le jeu de transition avec 28 points inscrits en transition après perte de balle des Sixers (un record cette saison)

– Un record, et puis plus rien. James Harden avait lancé les hostilités en claquant un premier 3-points, le faisant passer devant Reggie Miller (présent pour l’occasion), à la 3e place des shooteurs à 3-points les plus productifs de l’histoire de la ligue. Mais « The Beard » n’a pas réussi à enchaîner, débutant à 1/11 au tir et plombant par la même occasion les espoirs de plus en plus minces des Sixers au fil de la rencontre. L’arrière enregistre là sa première défaite avec Philly.

TOPS/FLOPS

✅ Le tandem Irving-Durant. Les deux stars des Nets ont livré une prestation de haut niveau pour sortir Brooklyn du piège qui l’attendait à Philadelphie. Kyrie Irving (22 points, 5 passes) a surfé sur sa dernière sortie à 50 points et Kevin Durant (25 points, 14 rebonds, 7 passes) ne s’est jamais laissé déconcentrer par son duel face à Joel Embiid. Le Camerounais a frappé le premier, mais KD n’a pas baissé les yeux et a fini par lui rendre la pareille sur un 2+1. Après une telle entame, le match était quasiment plié à la pause.

✅ Seth Curry. Tout comme Andre Drummond, lui aussi avait des comptes à régler après avoir été impliqué dans le deal entre James Harden et Ben Simmons. Pour son retour sur le parquet de Philly, Seth Curry a été une arme létale tout au long de la partie, un facteur X en puissance avec ses 24 points à 10/14 au tir et ses 5 interceptions.

⛔ Joel Embiid. Si James Harden n’a clairement pas été à la hauteur de l’événement, Joel Embiid a lui aussi manqué son match puisqu’hormis son premier quart-temps, il n’a pas vraiment pesé sur les débats. Son omniprésence dans le jeu offensif des Sixers a plutôt eu un effet contre-productif qu’autre chose. Très loin de ses standards avec son piteux 5/17 au tir pour 27 points, 12 rebonds et 2 passes décisives.

LA SUITE

Philadelphie (34-33) : les Sixers enchaînent à Orlando ce dimanche.

Brooklyn (40-25) : place au derby new-yorkais pour les Nets, ce dimanche à domicile.