James Harden prend la place de Reggie Miller sur le podium des shooteurs à 3-pts

Le 9 février 2011, avec ses 2 560 paniers primés, Reggie Miller était toujours le shooteur à 3-pts le plus prolifique de l’histoire de la NBA. Le lendemain, Ray Allen le dépassait. Les temps ont changé et un peu plus de 11 ans plus tard, l’ancienne star des Pacers n’est plus sur le podium…

Stephen Curry a pris la couronne plus tôt dans la saison et c’est désormais James Harden qui vient de l’éjecter de la troisième place. La star des Sixers n’avait besoin que d’un panier derrière l’arc pour le dépasser.

Il l’a inscrit en premier quart-temps face à Brooklyn, sur la tête de son ancien coéquipier Kyrie Irving, et sous le regard de Reggie Miller, toujours aussi fairplay et affublé d’un maillot pour rendre hommage au All-Star.

« C’est clairement énorme d’être le troisième de tous les temps », a commenté le MVP 2018 pourESPN. « Devenir le premier, ce sera compliqué, car Stephen est le meilleur shooteur de tous les temps. Mais de Reggie à Ray Allen, en passant par Kyle Korver (qui est cinquième de ce classement), ce sont tous des shooteurs incroyables. J’ai de la chance d’être dans cette liste. Je vais faire de mon mieux pour rattraper Curry, mais ce sera dur. »

Avec ses 2 563 shoots à 3-pts, James Harden est à 413 tirs primés de la deuxième place, détenue par Ray Allen (2973). Avec son rythme des dernières années, il devrait le dépasser d’ici deux saisons.

Notons tout de même que James Harden shoote à 36.2% en carrière, contre 39.5% pour Reggie Miller et 40% pour Ray Allen. En clair, il a beaucoup plus shooté pour grimper sur le podium…

Pour doubler Stephen Curry en revanche, comme il est déjà à 552 shoots de retard et que le meneur des Warriors continue de les enfiler (encore cinq de plus face à Denver), ça va effectivement se compliquer.