Le MVP de la nuit | Stephen Curry franchit le cap des 20 000 avec la manière

Quelques jours après que Kevin Durant a atteint le seuil des 25 000 points en carrière, c’est au tour de Stephen Curry de franchir un cap symbolique. Face aux Nuggets, le meneur des Warriors a ainsi atteint la barre des 20 000 points en carrière. Il est le 49e joueur de l’histoire à atteindre ce seuil, et il va très bientôt dépasser Antawn Jamison et Tom Chambers. Il y a surtout la victoire au bout. La deuxième de suite après une période très compliquée pour Golden State (cinq défaites de suite).

De ce match à 34 points et 9 rebonds, on retiendra ce coup de chaud dans le 3e quart-temps. Les Warriors sont alors menés de 14 points, et Stephen Curry prend feu pour inscrire 18 points dans le seul 3e quart-temps. Du pur Curry, comme à ses plus belles années, et il permet aux Warriors de prendre les commandes pour attaquer le dernier quart-temps. L’alternance entre les tirs à 3-points et les pénétrations ont fait très mal à la défense. Un vrai contraste avec la première mi-temps bien mollassonne.

« C’est juste une question de mentalité. On continue d’apprendre à gagner collectivement, et il n’y a rien de facile en NBA. On doit trouver nous-mêmes un moyen de se sortir du trou » explique la superstar de Golden State à propos de ce changement d’attitude en deuxième mi-temps. « C’est ce qu’on a fait ce soir par notre défense, et ensuite les shoots ont commencé à rentrer. Tant que vous ne faites pas de stops, vous ne pouvez pas vous donner une chance de gagner. Surtout à l’extérieur. Je me répète, mais on a du monde pour marquer des points, et il faut d’abord défendre. »

« Steph monopolise tellement l’attention, qu’il arrive qu’on en oublie d’aider sur les autres joueurs »

On le retrouve ensuite en fin de match pour porter l’estocade. C’est à l’usure que les Warriors ont fait la différence, et aux côtés d’un super Jordan Poole, Stephen Curry se charge d’assommer les Nuggets. Son vis-à-vis, Monte Morris, explique pourquoi c’est compliqué de jouer face aux Warriors.

Surtout quand les Nuggets disputent leur quatrième match en cinq soirs.

« Je pense que ça a pesé sur nous ce soir, surtout dans leur manière de se déplacer. Ils peuvent vous mettre dans l’embarras par leurs changements, et tout ça » explique le meneur de Denver. « C’est difficile car Steph monopolise tellement l’attention, qu’il arrive qu’on en oublie d’aider sur les autres joueurs. »

C’est vrai qu’on oublie parfois le formidable jeu sans ballon de Curry, capable d’attirer deux à trois défenseurs par ses courses, pour mieux libérer un Poole ou un Thompson.

« Il y a beaucoup d’espace dans notre jeu » rappelle Stephen Curry. « La défense doit faire des choix. Jordan peut shooter, Klay peut shooter. Je peux shooter. On leur a fait payer ce soir. »