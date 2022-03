Poole sauce Curry, un plat trop épicé pour les Nuggets

Avec 12 victoires sur leurs 14 derniers matchs, les Nuggets étaient sur une très belle dynamique avant d’accueillir les Warriors. Mieux, Denver avait justement maté l’équipe B des Dubs cette semaine dans un match de « rattrapage ».

Mais cette nuit, pour leur quatrième match en cinq jours, les Nuggets ont semblé manqué d’essence en fin de match, à l’image de leur MVP en titre, Nikola Jokic (23 points, 12 rebonds, 9 passes) impuissant en dernier quart. À l’inverse, les Warriors plus frais ont fini sur un coup d’éclat, avec un 13-0 marqué par deux 3-points consécutifs de Jordan Poole pour aller s’imposer à la « Mile High City » (113-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jordan Poole tue les Nuggets ! À 104-102 dans la dernière minute de jeu, après trois paniers quasiment coup sur coup de Stephen Curry, c’est Jordan Poole qui ne s’est pas fait prier pour sanctionner les Nuggets. Avec la défense agglutinée sur le meneur des Warriors, Jordan Poole a eu toute latitude pour rentrer un premier 3-points à 45°, avant de remettre le couvert dans le coin, pour sceller la victoire des siens. C’est tout simplement sur un 13-0 que les Warriors ont bouclé le match, cinglant !

– Un Jokic encore bien esseulé… Si Monte Morris était dans un bon soir avec 19 points, Nikola Jokic (23 points, 12 rebonds, 9 passes) a dû se sentir encore bien seul au sommet des Rocheuses. Ses seconds couteaux auront fait du bon boulot en première mi-temps, quand les Nuggets menaient la danse, mais à partir du festival de Curry en 3e quart, Jokic et son équipe ont calé. La preuve ? Même Jokic n’a pu inscrire que 4 points à 2/7 aux tirs en dernier quart…

– Stephen Curry passe la barre des 20 000. Auteur de 24 de ses 34 points en deuxième mi-temps, dont 18 dans le seul 3e quart, Stephen Curry a non seulement retrouvé ses standards après un petit match lors de sa dernière sortie, mais il a surtout permis à son équipe de se venger des Nuggets. Mieux, il inscrit son nom encore davantage dans les livres d’histoire en passant le cap symbolique des 20 000 points en carrière, devenant le 49e joueur de l’histoire de la Ligue à atteindre ces cimes.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Dans un match sans face aux Clippers cette semaine, Stephen Curry avait à cœur de montrer un autre visage hier soir face à Denver. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le « Baby-faced Assassin » a fait parler la poudre. Avec 34 points, 9 rebonds et 3 passes, Chef Curry a martyrisé la défense des Nuggets.

✅ Jonathan Kuminga. Le rookie des Warriors continue de faire monter sa cote sur cette fin de saison. Comme Poole, il est de plus en plus utilisé en sortie de banc et il justifie amplement cette confiance. Après son match à 21 points, 6 rebonds et 6 passes pour exploser les Clippers, l’ancien de G-League a encore été très bon à 18 points et 2 rebonds, dont un énorme dunk au-dessus de DeMarcus Cousins.

✅ Jordan Poole. Après avoir galéré suite au retour dans la rotation de Klay Thompson, Jordan Poole est bel et bien de retour. L’arrière remplaçant des Dubs est en pleine forme puisqu’il tourne tout simplement à 24 points et 5 passes de moyenne sur ses cinq dernières sorties, le tout à 61% de réussite aux tirs dont un superbe 59% à 3-points. Hier soir, il a aligné 21 points, 7 passes et 5 rebonds, à 8/13 aux tirs dont 4/7 derrière l’arc… et deux tirs d’affilée pour tuer le match dans la dernière minute ! Il en est à +43 sur ses deux derniers matchs, un vrai joker de luxe.

⛔ Aaron Gordon. 5, c’est le pourcentage à 3-points d’Aaron Gordon sur le mois de mars… Auteur d’un double-double à 10 points et 11 rebonds hier soir, l’ailier fort des Nuggets porte mal son nom en ce moment avec des sorties minimes, et surtout très inefficaces aux tirs. Bloqué à 2/11 face à Golden State.

⛔ Austin Rivers. Plutôt bon dans la dernière victoire des Nuggets face aux Warriors dans un match de rattrapage, avec 15 points et 4 passes décisives, Austin Rivers s’est invité dans le cinq majeur de Denver hier soir, à la faveur de la blessure de Will Barton. Mais l’arrière vétéran n’a cette fois pas réussi à sortir de sa boîte, scotché à 2 tout petits points à 1/7 aux tirs dont 0/4 à 3-points…

LA SUITE

Denver (40-27) : réception des Raptors dans la nuit de samedi à dimanche.

Golden State (45-22) : retour à la maison pour la réception des Bucks dans la nuit de samedi à dimanche.