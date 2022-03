Les pépins physiques continuent pour LaMarcus Aldridge

Le temps où LaMarcus Aldridge enchaînait les saisons à 70 matches ou plus est révolu. Steve Nash a annoncé qu’il allait devoir se passer de son intérieur, déjà absent cette nuit à Charlotte, pour le prochain déplacement de son équipe à Philadelphie, jeudi. Motif : il a été touché à la hanche lors du match de ce week-end à Boston.

Alors plutôt que de poursuivre le voyage avec Brooklyn, il a été renvoyé à New York pour faire une IRM.

« Il y a encore une partie qu’ils (les médecins) sont en train d’évaluer, mais tout ce que je peux dire, c’est qu’il ne participera pas à ce voyage. Le diagnostic est plutôt positif. Il s’agit donc pour eux d’aller au fond des choses et de savoir quel est son plan de retour, ce que je ne sais pas encore », a détaillé le coach.

Il s’agit d’une tuile supplémentaire pour le vétéran qui continuait d’aligner les performances de qualité en sortant du banc des Nets. On rappelle qu’il avait d’abord été privé de parquet pendant deux semaines en décembre à cause des protocoles Covid. L’ancien joueur des Blazers et des Spurs a ensuite enchaîné cinq, puis sept matches manqués de suite pour des blessures au pied mais également à la cheville.

En son absence, dont la durée totale reste indéterminée, Andre Drummond, titulaire depuis son arrivée, devrait récupérer quelques minutes de plus.

« Il a été pas mal secoué à Boston donc c’est mieux qu’il se repose et prenne soin de lui. […] Moi, je suis prêt à relever le défi », affiche l’ancien All-Star, qui semble se réhabituer aux temps de jeu plus conséquents.