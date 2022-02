Andre Drummond doit se réhabituer à un gros temps de jeu avec les Nets

La répartition des minutes dans la raquette est l’un des fils rouges de la saison des Nets. Après Blake Griffin, LaMarcus Aldridge et Nic Claxton, Steve Nash semble avoir trouvé son nouveau pivot de confiance : Andre Drummond, arrivé il y a une dizaine de jours dans le cadre de l’échange James Harden – Ben Simmons.

« Notre plus gros problème est que nous avons du mal à capter les rebonds », remarque le coach des Nets, dont l’équipe ne récupère que 70.9% des rebonds défensifs, ce qui la place à la 25e position de la ligue.

Le technicien voit en sa nouvelle recrue « un rebondeur naturel », qui affiche plus de 13 rebonds en moyenne en carrière et a terminé à quatre reprises comme n°1 de la ligue en la matière. « C’est aussi un grand qui peut protéger le cercle. Il est bon défensivement et peut être présent offensivement. Il est bon pour rouler et jouer au-dessus du cercle », continue Steve Nash.

Ce dernier considère que l’ancien pivot des Pistons, des Cavs puis des Lakers « comble des besoins » au sein de son équipe et offre un visage « totalement différent » sur ce poste 5. L’idée est donc de l’acclimater au mieux et de lui permettre de progresser sur le plan physique. En conséquence, « il va jouer plus de minutes pour nous en fonction de comment on se projette. Il était habitué à (remplacer Embiid) mais on lui demande de jouer plus. »

Andre Drummond déjà « fatigué »

Son temps de jeu a déjà légèrement augmenté depuis son arrivée à New York. Limité à 18 minutes avec les 76ers, il tourne à près de 22 minutes après trois titularisations avec les Nets. L’impact sur sa production statistique est toutefois direct : il est passé de 6 points et 9 rebonds de moyenne à 9 points et 12 rebonds !

Au point que l’intéressé ne cache pas être… « fatigué » depuis qu’il est à Brooklyn.

« C’est le fait de passer d’une situation différente, à sortir du banc avec un temps de jeu limité, à revenir à mon temps de jeu normal (ndlr : 31 minutes à Detroit) où je dois me remettre en forme. Depuis que je suis ici, je fais du conditionnement physique le matin et après le match. Je devrais être de retour à la normale d’ici la fin du ‘All-Star break’, en ayant retrouvé cette vitesse et ce mode de fonctionnement. »

En conséquence, LaMarcus Aldridge, son remplaçant, est bien parti pour garder son rôle de 6e homme de luxe, là où Blake Griffin devrait se contenter des miettes derrière.

Les jeunes Day’Ron Sharpe et Nic Claxton, sortis de la rotation depuis le transfert, seraient ainsi de leur côté condamnés à rester sur le banc. Les multiples pépins physiques du second n’ont pas joué en sa faveur. Les Nets auraient d’ailleurs été à deux doigts de l’envoyer à Toronto contre un seul premier tour de Draft…