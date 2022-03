Kyrie Irving (50 points) met le feu aux Hornets

Même au cours d’une saison compliquée sur le plan personnel, Kyrie Irving n’en reste pas moins un joueur exceptionnel. Le chef d’orchestre l’a rappelé cette nuit en livrant une prestation de rêve ponctuée de 50 points sur le parquet des Hornets dans un match à sens unique.

Les Nets ont rapidement pris les devants grâce à la paire Irving-Durant, bien aidée par Andre Drummond dans un premier quart-temps conclu par un 3-points de Kyrie Irving (20-34). Les deux missiles de Patty Mills, imité ensuite par « Uncle Drew », ont alors très vite mis Charlotte dans l’embarras (28-50). D’autant que les Nets ont pu compter sur la paire Brown-Drummond pour alimenter le score jusqu’à la pause (43-69).

En confiance, Brooklyn s’en est encore remis à Kyrie Irving pour scorer, de loin notamment avec trois nouveaux paniers derrière l’arc. Le trio Ball-Rozier-Bridges a à peine réduit la note en fin de troisième quart-temps (84-100).

Mais rien ne pouvait arriver aux Nets cette nuit avec un Kyrie Irving en telle forme. Le meneur a ajouté deux missiles à 3-points, un panier en transition après une interception et deux lancers, terminant en boulet de canon pour aller chercher la barre des 50 points et assurer la victoire finale, 132 – 121.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kyrie Irving au-dessus du lot. Déjà en grande difficulté depuis de longues semaines, les Hornets n’ont pas eu leur mot à dire dans ce match. Relégués à -14 en premier quart-temps, ils ont rapidement accusé 20 points d’écart et n’ont pu que constater les dégâts causés par un Kyrie Irving injouable (9/12 à 3-points).

– Brooklyn s’accroche. Les Nets étaient sur la brèche sur le parquet d’un concurrent direct avec un bilan équivalent avant la rencontre. La victoire mais surtout la façon dont celle-ci a été décrochée a de quoi donner beaucoup d’espoir pour la suite, car pour l’heure, Brooklyn pointe encore bien loin du Top 6. Il faudra une série de victoires pour faire grimper les troupes de Steve Nash dans la hiérarchie et ce genre de match est à même de lancer une dynamique sur la fin de saison régulière.

TOPS/FLOPS

✅ Kyrie Irving. Du grand art et un modèle de précision pour 50 points (à 15/19 au tir), 3 rebonds et 6 passes décisives à l’arrivée et un match dominé de la tête et des épaules. Rapidement en confiance, le meneur n’a jamais baissé le pied et ses flèches lointaines n’ont fait qu’enfoncer les Hornets au fil du match.

✅ Le trio Ball-Rozier-Bridges. En l’absence de Gordon Hayward, les tauliers ont répondu présent avec notamment 30 points pour le tandem Rozier-Bridges et 7 passes décisives pour accompagner les 24 points de LaMelo Ball, le tout avec un pourcentage d’adresse plutôt correct. Dommage qu’il n’y ait pas eu photo entre les deux équipes sur ce match…

⛔ La paire Washington-Plumlee. 2 sur 9 en cumulé pour les deux intérieurs de Charlotte, et ça reste le point faible de l’équipe. Andre Drummond leur a fait très mal par son agressivité et sa mobilité.

LA SUITE

Charlotte (32-34) : les Hornets recevront Boston ce mercredi.

Brooklyn (33-33) : direction Philadelphie pour le choc tant attendu et les retrouvailles avec James Harden.