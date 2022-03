La glissade continue pour les Warriors

Que Draymond Green revienne vite ! Clairement, sans leur intérieur All-Star, les Warriors patinent et inquiètent. Ce revers à Los Angeles, avec les 56 points de LeBron James, est le quatrième de suite et le huitième en dix matches. Ce qui provoque une chute au classement, puisque Memphis vient de leur prendre la deuxième place de l’Ouest.

Déconnectés contre Minnesota, débordés face à Dallas, les joueurs de Golden State ont encore affiché des limites défensives, en encaissant 124 points dans l’antre des Lakers. C’est fâcheux pour la meilleure défense du pays, privée de son meilleur élément de ce côté du terrain.

« On ne peut pas céder à cette mentalité de perdants », annonce Stephen Curry à ESPN. « On n’est pas comme ça, ce n’est pas nous ça et je ne vais pas le permettre. On ne peut pas accepter cet état d’esprit qui consiste à trouver des manières différentes de perdre. On a encore 18 matches, on doit trouver une solution et vite. »

« Si on ne tue pas les matches, on est mort »

Comme les Warriors souffrent en défense, à cause notamment des absences de Green et d’Andre Iguodala, et que Klay Thompson est dans le dur, les Californiens manquent d’armes pour faire mal à leur adversaire.

« Je trouve qu’on a eu plusieurs opportunités de tuer ce match », constate Steve Kerr. « C’est devenu une habitude durant cette mauvaise passe : on ne prend pas le dessus quand les équipes adverses vont mal. On fait des erreurs et les adversaires peuvent rester dans la rencontre. Si on ne tue pas les matches, on est mort. »

Alors qu’ils étaient devant en deuxième et troisième quart-temps, les Warriors ont déjoué en dernier acte, avec seulement 22 points inscrits à 9/21 au shoot. Sans oublier le très moyen 9/19 aux lancers-francs, qui fait perdre des munitions précieuses.

« C’est dur en ce moment, c’est aussi simple que ça », conclut le meneur de jeu. « On doit trouver un moyen de s’en sortir car, on l’a vu depuis quatre matches, on se tire des balles dans le pied. Si les playoffs commençaient demain, on serait en difficulté. »

Ce n’est heureusement pas le cas, mais comme le calendrier des sept prochains jours y ressemble (les Nuggets deux fois, les Clippers et les Bucks), sans une réaction rapide, les turbulences pourraient continuer du côté de la Baie…