Steve Kerr déçu par l’attitude des Warriors

Malgré les défaites contre Denver et Dallas, et après avoir revu les rencontres, Steve Kerr avait souligné les efforts de ses troupes, notamment dans les derniers quart-temps. Ce qu’il n’a pas fait à Minnesota où les Warriors ont perdu et encaissé 129 points.

Les Californiens restent sur quatre défaites en cinq matches, mais ce revers passe très mal chez le coach triple champion.

« C’est la première fois que je sens qu’il y a des absences dans notre connexion », analyse Steve Kerr pour ESPN. « Ce n’est pas forcément tangible, mais ça se voit dans l’énergie, l’esprit collectif. Je n’ai pas aimé notre énergie, notre état d’esprit dans cette partie. »

Dans la foulée, l’entraîneur annoncé déjà que cette sortie de route « doit être une exception et pas la norme. C’est le plus important à l’avenir ».

C’est la thèse de Stephen Curry, bien isolé avec ses 34 points sans Draymond Green et Klay Thompson à ses côtés. Sans oublier que Moses Moody, titulaire, est sorti après avoir joué sept petites minutes, touché à la œil, et qu’Andre Iguodala est toujours bloqué à l’infirmerie.

« On a plusieurs rotations et on doit s’adapter au dernier moment », estime le meneur de jeu. « On doit être davantage synchronisé, mais il y a eu beaucoup de remaniements. Ce n’est pas une excuse pour notre niveau de jeu, mais on est construit pour évoluer avec notre équipe au complet. Tant que ce n’est pas le cas, je ne suis pas sûr qu’on pourra atteindre notre meilleur niveau. En attendant, on doit faire les petites choses nécessaires pour avoir confiance en nous. »

Le MVP 2015 et 2016 passe donc rapidement sur cette défaite, un accident pour lui qui peut s’expliquer par les nombreux absents. L’essentiel est ailleurs : dans le retour des blessés et dans la perspective des playoffs.

« J’essaie d’être patient par rapport au moment de la saison où nous sommes, et par rapport à ce qu’on tente de faire dans un mois et demi », conclut Stephen Curry.