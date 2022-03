Le MVP de la nuit | LeBron James, le maître du temps

Dans la saison galère des Lakers, LeBron James fait au moins plaisir à ses fans… Pour preuve, cette nouvelle performance incroyable pour permettre aux Lakers de renverser les Warriors. C’est la première victoire des Lakers depuis le All-Star Game, et ce n’est que la deuxième en neuf matches !

À 37 ans passés, LeBron James compile 56 points et 10 rebonds dans le succès des Lakers (124-116). C’est sa meilleure marque avec les Lakers, et il s’empare du record de la saison, co-détenu avec Trae Young, pour devenir le joueur le plus âgé à réaliser un double-double avec 55 points et plus. Dans l’histoire, ils ne sont que quatre à avoir atteint la barre des 50 points à plus de 37 ans. Il s’agit de Michael Jordan, Jamal Crawford, Kobe Bryant et donc désormais LeBron James.

Marquer des points ? Pas sa priorité !

« Marquer des points n’a jamais été ma première option quand je suis arrivé en NBA » a pourtant assuré l’intéressé après la rencontre. « J’avais conscience que c’était un effort collectif et de l’importance du passé et des coéquipiers. Faire en sorte que tout le monde soit à l’aise sur un terrain et que tout le monde trouve son rythme. J’ai l’impression que c’est ancré en moi. J’ai toujours adoré le succès de mes coéquipiers, et j’ai toujours adoré faire marquer ou créer la passe qui fait le décalage. Mais j’ai toujours voulu être aussi une triple menace, capable de marquer pour maintenir la pression sur la défense. Qu’elle ne sache jamais si je vais passer ou scorer. Ce soir, c’était un match où il fallait scorer. »

Adroit de loin (6 sur 11 à 3-points), LeBron James s’est offert un dunk arrière, et personne ne peut croire qu’il a 37 ans lorsqu’on le voit prendre un match à son compte comme il l’a fait ce soir. Face à lui, des jeunes censés courir plus vite que lui et être plus athlétiques, et pourtant, il les domine…

Le genou grince…

« En rentrant aux vestiaires, ils étaient là à me féliciter d’avoir inscrit 56 points. Mais je m’en fous d’avoir marqué 56 points. Je suis juste content qu’on ait gagné » poursuit LeBron James. « C’est la première chose à laquelle je pense. On avait besoin de chacun de ces points, face à une équipe qui est si explosive en attaque, capable de vous planter 40 points en un quart-temps. Je suis donc très content de mon match, et de l’importance de chaque point et chaque action. »

Et dire qu’il joue avec un problème au genou…

« J’y pense de temps en temps, et je le ressens de temps en temps… Mais au final, si je suis sur le terrain, j’ai un boulot à faire. Et si la douleur me gêne au point que je puisse me blesser plus gravement, alors je ne jouerai pas. Mais tant que je suis en tenue, j’ai un boulot à faire et je me dois d’être productif. »

Même si marquer des points n’est pas sa priorité, LeBron James n’est plus qu’à 208 unités de Karl Malone pour prendre la deuxième place de l’histoire des meilleurs scoreurs de l’histoire. Il devrait logiquement passer le « Mailman » dans cette fin de saison… avant de prendre la première à Kareem Abdul-Jabbar l’an prochain ?