Frank Vogel heureux de retrouver DJ Augustin

Et si c’était la dernière carte des Lakers ? L’arrivée de D.J. Augustin, suite au départ de DeAndre Jordan, ne va pas tout résoudre, mais comme LeBron James veut encore y croire et qu’Anthony Davis devrait revenir d’ici deux ou trois semaines, le meneur de jeu aura peut-être un rôle à jouer dans la fin de saison périlleuse de Los Angeles.

Il n’a pas encore joué avec les Lakers mais a déjà échangé avec Frank Vogel. Les deux hommes ont un passif commun puisque le coach a eu deux fois sous ses ordres le joueur, à Indiana puis à Orlando.

« Je connais très bien son jeu », expliquait Frank Vogel avant la rencontre face à Dallas, à l’OCR. « On va parler en profondeur de son rôle dans notre équipe. J’aime ce qu’il peut apporter : du shoot, des espaces pour les autres. »

L’entraîneur champion en 2020 imagine son association avec Anthony Davis, qui pourrait être très intéressante. « Augustin a connu un des meilleurs passages de sa carrière quand il évoluait avec Nikola Vucevic », se souvient-il. « C’est un très bon passeur, un excellent joueur sur pick-and-roll. Et les défenses doivent passer au-dessus de l’écran, car sinon, il sanctionne. »

Un bon passeur sur pick-and-roll, c’était aussi le profil de Rajon Rondo, qui a commencé la saison à Los Angeles avant d’être transféré à Cleveland. Mais comme ni lui ni Russell Westbrook ne sont capables de frapper de loin, « leurs qualités n’allaient pas ensemble », analyse Frank Vogel. « Ça ne marchait pas. Rondo devait remplacer Westbrook, pas jouer avec lui. Donc soit Rondo jouait et ça n’allait pas, soit il ne jouait pas. On n’avait pas la bonne formule. »

Les qualités au shoot de DJ Augustin peuvent apporter de la variété aux Lakers et combler le manque laissé par Kendrick Nunn. Car un extérieur capable de marquer à 3-pts et d’apporter des points en sortie de banc, c’était censé être la mission de l’ancien de Miami. Mais touché au genou droit, le finaliste 2020 n’a toujours pas joué cette saison…

« On ne sait pas pour Kendrick », doit admettre le coach quand il évoque le possible retour de son joueur. « On espère toujours qu’il pourra se remettre sur pied, ne plus avoir de douleur et que l’IRM soit bonne. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. Tant qu’il n’est pas revenu, on a besoin d’aide à ce poste. »