À moins d’être « enterré douze pieds sous terre », LeBron James croit encore aux Lakers

« On a encore des matches devant nous. » Jusqu’au bout de la saison, LeBron James et les Lakers vont le marteler. Les Californiens n’ont plus que 21 matches pour sauver leur saison. Encore défaits cette nuit face aux Mavs, ils viennent de perdre 10 de leurs 13 derniers matches.

Avec un bilan de 27 victoires pour 34 défaites, ils n’ont plus que deux petites victoires d’avance sur les Pelicans et les Blazers, actuellement 10e et 11e de la conférence. Deux matches d’avance avant de potentiellement sortir de la course non pas aux playoffs, mais au play-in…

« Jusqu’à ce que ce qu’on me piétine, me coupe la tête et m’enterre 12 pieds sous terre, alors j’ai une chance », formule pourtant LeBron James, pour témoigner de sa « confiance » envers la fin de saison des Lakers. Pas question pour lui de faire une croix sur cette saison alors que les éléments d’optimisme sont peu nombreux.

Anthony Davis est toujours sur la touche tandis que le troisième membre du « Big Three » annoncé à l’entame de la saison, Russell Westbrook, a connu de nouvelles difficultés face à Dallas. Le meneur a inscrit 12 points mais en ne shootant qu’à 5/17…

Le mea culpa de Russell Westbrook

« Je dois être meilleur dans l’ensemble. Ce que je fais en ce moment n’est pas assez bon, pas assez bon », reconnaît celui dont le transfert n’a pas eu lieu lors de la dernière « trade deadline ». Mais à l’instar de son coéquipier, il privilégie ce qui s’apparente à de la méthode Coué…

« Les choses vont bien se passer pour nous, je suis super confiant. J’ai confiance en ce groupe, comme je l’ai toujours eue. On a battu les meilleures équipes, on a perdu contre certaines des pires équipes. Donc, notre confiance et ma confiance en ce groupe sont extrêmement élevées parce que je sais ce dont on est capables lorsque on s’y met et qu’on fait exactement ce qu’on doit faire, soir après soir. »

Tout l’enjeu étant de savoir quand les Lakers seront-ils enfin capables de le faire alors que les Californiens vont disputer 14 de leurs 21 derniers matches à l’extérieur… Avec un paquet de gros morceaux sur la route (Suns deux fois, Warriors, Jazz, Nuggets…).

« Au final, on doit évidemment gagner des matchs et mieux jouer. Mais tant qu’on a d’autres matchs à jouer, on devrait avoir une chance, complète LeBron James. Je déteste perdre. Je me sens comme une merde à l’heure actuelle. Mais demain est un nouveau jour et je serai prêt pour les Clippers jeudi. C’est mon état d’esprit, je suis comme ça. »