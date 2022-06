La famille Pierrafeu s’invite sur la LeBron 19 Low

Inspiré du dessin animé « La famille Pierrafeu », les « Magic fruity Pebbles » font le bonheur de millions d’Américains au petit déjeuner, dont LeBron James, amateur de ces céréales au riz soufflé depuis son enfance.

Comme elle l’avait fait pour un coloris de la LeBron 4, la marque a la virgule a donc concocté un nouveau coloris « « Magic fruity Pebbles » pour habiller sa LeBron 19 Low. La tige est majoritairement blanche, avec une virgule jaune et rouge rappelant la massue de Fred Pierrafeu à l’avant de la paire.

Le talon est doté d’un imprimé « céréales », qu’on retrouve également sur la languette et sous la semelle pour compléter la semelle extérieure en bleu glacé, tandis que la mousse React de la semelle intermédiaire ressort également en blanc. Un LeBron James en homme des cavernes apparaît sur la semelle intérieure de la chaussure gauche. Fred Pierrafeu figure sur la semelle intérieure droite.

La paire est annoncée pour le 7 mars au prix de 160 dollars.

