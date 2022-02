Une carte de Kobe Bryant vendue pour deux millions de dollars

Ce n’est pas le record, qui appartient toujours à LeBron James (5.2 millions de dollars), mais c’est tout de même énorme. La semaine passée, une carte de Kobe Bryant a en effet été vendue pour deux millions de dollars.

Jamais une carte à l’effigie de l’ancien joueur des Lakers n’avait été achetée aussi cher.

« C’était la meilleure carte de Kobe en circulation », estime pourtant pour ESPN Jesse Craig, un des dirigeants de PWCC Marketplace, une des plateformes les plus connues pour les cartes à collectionner et qui a procédé à cette vente. « Elle est plus recherchée qu’une carte rookie ou qu’une carte signée par Bryant, et à cause de ça, en trouver une en bonne état est extrêmement rare. »

Cette carte « Metal Universe Precious Metal Gems Emerald » date de la saison 1997/1998 et même si elle est numérotée 4/100, sous cette couleur émeraude, il n’y a que dix exemplaires, ce qui explique son prix.