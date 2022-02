Bilan de mi-saison : les trois All-NBA Teams issues de vos votes

Comme depuis plusieurs saisons, on profite de la pause du All-Star Weekend pour faire le point sur les meilleurs joueurs de la première partie de la saison. À la place de notre traditionnel cinq majeur de la semaine, vous avez donc pu voter pour les trois All-NBA Teams depuis le début de la campagne.

Pour cela, on a gardé le format des All-NBA Teams avec deux « guards », deux « forwards » et un « center ».

PREMIER CINQ

DEUXIÈME CINQ

TROISIÈME CINQ

En bonus, le classement complet, avec le Top 15 des « guards » et « forwards » et le Top 10 des « centers », avec 5 points pour une place dans la première équipe, 3 points dans la deuxième et 1 point dans la troisième.