L’hommage de Juan Toscano-Anderson à Jason Richardson

Finaliste d’un bien triste concours de dunks, Juan Toscano-Anderson s’est fait remarquer pour son hommage à Jason Richardson.

L’ancien joueur des Warriors n’est pas forcément le premier nom qui revient quand on évoque les légendes du Slam Dunk Contest, contrairement à ceux de Michael Jordan, Vince Carter ou Zach LaVine. Pourtant, « J-Rich » l’a remporté deux fois, en 2002 et 2003, et a réalisé énormément de dunks superbes de timing et de puissance.

Si bien qu’en finale, l’ailier de Golden State a enfilé un ancien maillot des Warriors, floqué du #23 de Richardson. « JTA » a même voulu imiter un des dunks du concours de 2003, à Atlanta. Mais après plusieurs tentatives manquées, il a dû reconnaitre son échec.

« Ce maillot est très nostalgique pour moi et c’était une évidence de le porter », a-t-il ensuite expliqué pour NBC Sports. « Je suis un peu déçu. J’espère que Jason Richardson n’est pas déçu, comme je n’ai pas réussi ce dunk.

L’ancien joueur de Golden State ne l’était pas puisqu’il a pris son téléphone pour joindre Juan Toscano-Anderson après le concours.

« C’est un dunk difficile », lui a rappelé Jason Richardson. « Je ne l’ai passé qu’une fois, et c’était dans ce concours. Je suis fier. Tu représentes la Baie. Je respecte ta façon de jouer. Donc pas la peine de de te prendre la tête sur ce dunk raté. »

Évidemment, « JTA » fut touché par cet appel. « Ça fait plaisir. Tes mots sont importants pour moi. Je te regardais quand j’étais gamin. Tu es un géant à mes yeux. »

