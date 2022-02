Rising Stars Challenge 2022 | Cade Cunningham guide la Team Barry vers la victoire

Déprogrammé l’année dernière en raison du contexte sanitaire, le « Rising Stars Challenge » fait son retour lors de cet All-Star Weekend 2022, en s’appuyant sur une toute nouvelle formule.

Cette fois-ci, ce ne sont effectivement plus deux équipes de dix joueurs chacune mais bien quatre équipes composées de sept joueurs qui s’affrontent, dans un mini-tournoi qui reprend le format du « Elam Ending ». De manière à rendre plus attractif ce match, qui met toujours aux prises les meilleurs rookies et les meilleurs sophomores. Avec, en prime, certains des meilleurs prospects issus de l’Ignite Team (G-League).

Pour l’occasion, quatre légendes ont été amenées à concevoir les différents rosters, grâce à une Draft : Rick Barry, Gary Payton, Isiah Thomas et James Worthy. Leurs joueurs se sont ainsi confrontés dans deux demi-finales (objectif fixé à 50 points pour remporter le match) puis dans une finale (objectif fixé à 25 points pour remporter le titre). Avec, entre temps, un « Clutch Challenge » pour enflammer le public du Rocket Mortgage Fieldhouse.

DEMI-FINALE N°1 : TEAM ISIAH v. TEAM WORTHY

— Team Isiah Thomas : Tyrese Haliburton, Jaden Hardy, Anthony Edwards, Desmond Bane, Saddiq Bey, Precious Achiuwa, Isaiah Stewart.

— Team James Worthy : Josh Giddey, Cole Anthony, Jalen Suggs, Tyrese Maxey, Jalen Green, MarJon Beauchamp, Herbert Jones.

Sans surprise, c’est un match qui s’inscrit dans la lignée des festivités du All-Star Weekend : du spectacle avant tout, peu de défense et une sélection de tirs gourmande en attaque.

Pour la Team Worthy, c’est le duo des “Jalen’s”, Green et Suggs, qui est le plus en vue d’entrée : les deux jeunes arrières inscrivent les 22 premiers points de leur équipe ! Du côté de la Team Isiah, comme un symbole, ce sont les deux jeunes pousses des Pistons, Isaiah Stewart et Saddiq Bey, qui montrent la voie à leur équipe, combinant ensemble 17 des 27 points de leur formation.

Malgré un déficit de 10 points, la Team Worthy ne se laisse pas abattre, rattrape son retard et prend l’avantage, avec notamment un énorme “alley-oop” conclu par Cole Anthony, mis sur orbite avec la planche par son coéquipier du Magic, Jalen Suggs. Ce même Suggs qui, quelques minutes plus tard, manque une occasion d’offrir la victoire à la Team Worthy, aux lancers-francs (49-46)…

Pas verni, l’ancien joueur de Gonzaga va ensuite commettre, quelques possessions plus tard, la faute fatidique sur Desmond Bane. Et l’arrière des Grizzlies ne tremble pas sur la ligne, inscrivant ses deux lancers pour qualifier la Team Isiah en finale, malgré la tentative de déconcentration de Cole Anthony, qui a baissé son short pour le perturber (50-49).

DEMI-FINALE N°2 : TEAM BARRY v. TEAM PAYTON

— Team Rick Barry : Cade Cunningham, Dyson Daniels, Isaac Okoro, Franz Wagner, Jae’Sean Tate, Evan Mobley, Alperen Sengun.

— Team Gary Payton : LaMelo Ball, Bones Hyland, Ayo Dosunmu, Scoot Henderson, Jonathan Kuminga, Scottie Barnes, Jaden McDaniels.

Cette seconde demi-finale diffère très vite de la première, car le niveau d’intensité et d’engagement y est bien plus élevé. Les deux équipes entendent gagner la rencontre et il faudra défendre pour y arriver. Quitte à en oublier le spectacle.

Pour la Team Payton, c’est le jeune intérieur des Wolves, Jaden McDaniels, qui monte rapidement en puissance : il inscrit 9 des 18 premiers points de sa formation, emmenée par LaMelo Ball et Scottie Barnes. En face, pour la Team Barry, ce sont Cade Cunningham et Evan Mobley qui tiennent la baraque, à tour de rôle.

À mi-parcours, Bones Hyland, qui remplace Davion Mitchell pour l’événement, a un coup de chaud et inscrit 8 points consécutifs, dont deux tirs primés. Son équipe, la Team Payton, a le momentum et vire à +7, mais la Team Barry a du répondant et, sous l’impulsion d’un duo Cunningham/Mobley, intraitable sur “pick-and-roll”, elle inflige un 10-0 à ses adversaires. Reprenant ainsi les commandes.

La fin de match est très intense et physique, ce qui est particulièrement agréable à observer pour une première soirée de All-Star Weekend. Finalement, c’est l’ailier des Rockets, Jae’Sean Tate, accessoirement natif de l’Ohio, qui envoie la Team Barry en finale, sur une pénétration main gauche, pleine de puissance (50-48) !

FINALE : TEAM ISIAH v. TEAM BARRY

— Team Isiah Thomas : Tyrese Haliburton, Jaden Hardy, Anthony Edwards, Desmond Bane, Saddiq Bey, Precious Achiuwa, Isaiah Stewart.

— Team Rick Barry : Cade Cunningham, Dyson Daniels, Isaac Okoro, Franz Wagner, Jae’Sean Tate, Evan Mobley, Alperen Sengun.

Gare au faux-départ dans cette finale, car il ne faut plus inscrire 50 points mais bien 25 pour triompher.

La Team Isiah l’a vite compris et signe la meilleure entame, grâce à son adresse extérieure. Mais comme en demi-finale, Cade Cunningham et Evan Mobley font le travail pour maintenir la Team Barry au contact. L’adresse n’est pas franchement au rendez-vous, notamment du côté de la Team Isiah, mais cette finale a au moins le mérite d’être serrée, à défaut d’être spectaculaire.

À l’intérieur, Precious Achiuwa abat un boulot monstre pour permettre à la Team Isiah de passer à +6, un écart conséquent dans ce genre de match. Sauf que le duo des Rockets, Jae’Sean Tate – Alperen Sengun, lui répond et la Team Barry recolle une nouvelle fois au score (20-20). Autant dire que le « money-time » promet, comme lors des deux demi-finales, d’être tendu.

Finalement, c’est toute la classe de Cade Cunningham qui va faire la différence pour la Team Barry, alors que les joueurs de la Team Isiah enchaînent les erreurs, à 3-pts et dans la gestion du ballon. D’un shoot extérieur, le N°1 de la Draft 2021 offre ainsi une avance de +4 à la Team Barry. La Team Isiah ne se relèvera plus, tandis que c’est Franz Wagner qui plie l’affaire sur un ultime lancer-franc (25-20).

Permettant, surtout, à Cade Cunningham d’être élu MVP du « Rising Stars Challenge » 2022, malgré la concurrence d’un Evan Mobley à domicile (tout comme Isaac Okoro). Le meneur des Pistons a compilé 13 points, 5 rebonds et 6 passes en demi-finale, avant de terminer avec 5 points, 2 rebonds et 3 passes en finale. Suffisant pour succéder à Miles Bridges, au palmarès de ce trophée !