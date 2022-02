Horaires, équipes, concours… Tout savoir du All-Star Game 2022

Après une édition 2021 amputée d’une partie des festivités, et disputée sur une soirée devant une salle quasi vide à Atlanta, le All-Star Week-End revient dans une formule plus classique. C’est à Cleveland, et c’est l’occasion pour la NBA de célébrer ses 75 ans avec les présences annoncées de nombreuses légendes. Comme en 1981 et en 1996, pour ses 25 puis ses 50 ans,n c’est la salle des Cavaliers qui a donc été choisie pour cet événement.

Toujours en quête de nouveautés, la NBA a modifié la formule du Rising Stars Challenge, mais aussi celle du Skills Challenge, tout en mettant en lumière les universités HBCU (« Historically Black Colleges and Universities ») et les plus jeunes talents de G-League.

Voici tout ce qu’il faut savoir de ce All-Star Game 2022.

LE PROGRAMME

VENDREDI 18 FEVRIER

01h00 : Celebrity Game

3h00 : Rising Stars Challenge

SAMEDI 19 FEVRIER

20h00 : Morgan State – Howard (HBCU Classic)

2h00 : Concours du All-Star Game (Skills Challenge, 3-point Contest, Slam Dunk Contest)

DIMANCHE 20 FEVRIER

18h00 : NBA Legends Awards

20h00 : Ignite – Cleveland Charge (G League Next Game)

2h00 : 71e All-Star Game

LES PARTICIPANTS

SLAM DUNK CONTEST

Jalen Green (Rockets), Obi Toppin (Knicks), Cole Anthony (Magic) et Juan Toscano-Anderson (Warriors)

3-POINTS CONTEST

Desmond Bane (Grizzlies), CJ McCollum (Pelicans), Zach LaVine (Bulls), Luke Kennard (Clippers), Patty Mills (Nets), Karl-Anthony Towns (Wolves), Trae Young (Hawks) et Fred VanVleet (Raptors).

SKILLS CHALLENGE

Team Antetokounmpo (Giannis, Thanasis et Alex) ; Team Cavaliers (Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley) ; Team Rookies(Cade Cunningham, Josh Giddey et Scottie Barnes).

LES EQUIPES DU RISING STARS CHALLENGE

TEAM THOMAS

Anthony Edwards, Saddiq Bey, Desmond Bane, Isaiah Stewart, Tyrese Haliburton, et Jaden Hardy.

TEAM BARRY

Evan Mobley, Cade Cunningham, Franz Wagner, Jae’Sean Tate, Isaac Okoro, Alperen Sengun et Dyson Daniels.

TEAM PAYTON

LaMelo Ball, Scottie Barnes, Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu, Jonathan Kuminga, Bones Hyland et Scoot Henderson.

TEAM WORTHY

Cole Anthony, Josh Giddey, Jalen Green, Herbert Jones, Jalen Suggs, Tyrese Maxey et MarJon Beauchamp.

LA FORMULE DU RISING STARS CHALLENGE

La NBA teste cette année un nouveau format, à quatre équipes, dont les coaches sont quatre légendes : Rick Barry, Isiah Thomas, James Worthy et donc Gary Payton. Ces quatre formations s’affronteront vendredi soir avec la « Elam Ending » comme formule, avec d’abord deux demi-finales, puis une finale. Lors des demi-finales, les équipes devront ainsi atteindre le score de 50, et la première à le faire accédera à la finale. Les deux équipes victorieuses devront ensuite atteindre un score de 25 lors de l’ultime rencontre, ce qui fait donc 75 points au total pour gagner le tournoi, un clin d’oeil évident à la 75e saison que célèbre actuellement la NBA.

LES EQUIPES DU ALL-STAR GAME

TEAM LEBRON TEAM DURANT Giannis Antetokounmpo (Bucks) Joel Embiid (Sixers) Stephen Curry (Warriors) Ja Morant (Grizzlies) DeMar DeRozan (Bulls) Jayson Tatum (Celtics) Nikola Jokic (Nuggets) Trae Young (Hawks) Luka Doncic (Mavericks) Andrew Wiggins (Warriors) Darius Garland (Cavaliers) Devin Booker (Suns) Chris Paul (Suns) Karl-Anthony Towns (Wolves) Jimmy Butler (Heat) Zach LaVine (Bulls) Donovan Mitchell (Jazz) Dejounte Murray (Spurs) Fred VanVleet (Raptors) Khris Middleton (Bucks) Jarrett Allen (Cavaliers) LaMelo Ball (Hornets) Rudy Gobert (Jazz)

LA FORMULE DU ALL-STAR GAME

Comme en 2020 en 2021, la NBA a opté pour la formule « Elam Ending ». On en rappelle le principe : des quart-temps indépendants, et des compteurs remis à zéro pour les 2e et 3e quart-temps, et enfin un cumul des points pour attaquer le 4e avec un score à atteindre pour remporter le match.

En hommage à Kobe Bryant, dont le trophée de MVP porte son nom, il faudra atteindre 24 points de plus que le total le plus élevé au début du 4e quart-temps.

TELEVISION

League Pass NBA (essai gratuit pendant une semaine)

BeIN Sports (vendredi, à partir de 2h00 sur BeIN Sports 1)