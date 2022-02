Comment Mike Malone est parvenu à pousser Steve Kerr et Stephen Curry à la faute

Avec huit points de retard et moins de trois minutes à jouer, les Nuggets manquaient de temps et d’options. Stephen Curry avait commencé à monter d’un ton, et Mike Malone n’avait qu’une idée en tête : ne pas laisser sa défense à la merci de celui que Tyronn Lue avait qualifié deux jours plus tôt de « joueur le plus dangereux de la ligue ».

Mais comment s’y prendre ? Envoyer une prise à deux est synonyme de 4-contre-3, donnant un tir ouvert à Klay Thompson ou Andrew Wiggins. Mike Malone s’en est alors remis à une tactique de la dernière chance. On connaissait le « Hack-a-Shaq », voici le « Hack-a-Looney » ! Il s’git de faire faute systématique sur le pivot des Warriors pour casser leur rythme offensif et obliger le pivot à se rendre sur la ligne des lancers-francs.

« C’était vraiment un choix désespéré et ça en dit long sur Stephen Curry. On voulait absolument lui enlever la balle des mains. Comme Kevon Looney avait raté un lancer plus tôt, on a tenté le coup, » se justifie l’entraineur.

Un Hack-a-Looney déterminant

Le pivot des Warriors va rater ses deux premiers lancers-francs, mais marquer les deux suivants, gardant son équipe à +7. La stratégie de Denver n’a donc pas vraiment fonctionné et le chronomètre allait y mettre fin car le règlement NBA interdit les fautes intentionnelles loin du ballon dans les deux dernières minutes du match. C’était sans compter sur l’intelligence de jeu de Nikola Jokic.

« Une fois qu’il reste moins de deux minutes, vous ne pouvez plus faire ce genre de faute, mais Nikola défendait sur Looney et il a réussi à faire une faute en poussant Looney alors que ce dernier posait un écran pour Stephen Curry, » décrit Mike Malone. « C’est ce genre de détails qui rend Nikola Jokic unique. »

Kevon Looney rate ses deux lancers-francs et 15 secondes plus tard, Denver revient à -3. Il reste une minute à jouer.

Côté Warriors, pendant toute cette séquence, une question se pose donc pour Steve Kerr et son staff. Doivent-ils garder Kevon Looney sur le terrain pour défendre sur Nikola Jokic ou doivent-ils le remplacer par Gary Payton II, au moins pour contrer la stratégie de Mike Malone ?

« J’ai fait des choix dans les dernières minutes qui n’ont pas fonctionné, » concédait Steve Kerr. « Je vais avoir du mal à dormir ce soir. On avait besoin d’un panier pour tuer le match, on a eu les opportunités mais on a manqué d’adresse et de discipline. »

La boulette de Stephen Curry

Évidemment, après coup, il est facile de dire que l’entrée de Gary Payton II aurait pu faire la différence. Steve Kerr aurait également pu donner sa chance à son remplaçant lors de la dernière action du match. Stephen Curry avait redonné deux points d’avance aux Warriors grâce à un 2+1 mais les Nuggets avaient encore près de six secondes pour essayer d’envoyer le match en prolongation ou de le gagner sur un tir longue distance.

Steve Kerr a fait confiance à Stephen Curry. Il est bon de rappeler que même si Steve Kerr a déjà mis Curry sur le banc lors d’une possession défensive décisive, le meneur souhaite être sur le terrain lors de moments décisifs. Malheureusement, le double MVP a manqué de rigueur, donnant l’opportunité aux Nuggets de gagner le match.

Retour sur cette dernière action avec un ballon qui est donné à Nikola Jokic poste bas. « Jokic a marqué comme il voulait près du cercle pendant tout le quatrième quart-temps, » contextualise Steve Kerr, à propos du choix de mettre Stephen Curry en aide sur lui.

« C’est ce qui rend Nikola si fort, il peut vous battre en un-contre-un, mais il peut aussi vous battre par sa qualité de passe, » répond Mike Malone. Effectivement puisque c’est bel et bien le Serbe qui va trouver Monte Morris à l’opposé pour le 3-points de la gagne.

« J’ai vu que Steph (Curry) essayait de tricher un peu, » expliquait Monte Morris. « J’ai coupé pour donner le maximum d’espace possible à Nikola et Steph a fait un pas vers lui. Neuf fois sur dix dans cette situation, je sais qu’il va faire la passe et j’étais prêt. »

Le hold-up parfait des Nuggets s’est donc résumé à la décision de tenter le « Hack-a-Looney » et de jouer sur les points forts de Nikola Jokic pour forcer la défense de Golden State à la faute. Stephen Curry a malheureusement sauté sur l’appât, délaissant Monte Morris à l’opposé.

« Monte a mis un tir clutch que je lui ai donné sur un plateau, » s’en voulait d’ailleurs le double MVP. « À +2, on ne doit pas donner un 3-points à l’adversaire. C’est la pire chose que tu peux faire dans ce genre de situation et c’est exactement ce que j’ai fait. »

Propos recueillis à San Francisco.