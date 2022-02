Selon Steve Nash, Ben Simmons est bien dans sa tête à Brooklyn

Au cœur de l’imbroglio de ces derniers mois entre Ben Simmons et les 76ers, il a beaucoup été question de la santé mentale du joueur. « Il ne s’agit plus de mettre en place un échange, il s’agit de pouvoir aider Ben à retrouver sa force mentale et à revenir sur le terrain », avait déclaré son agent, Rich Paul, en novembre. Depuis lors, le transfert, vers les Nets, a bien eu lieu et le joueur semble avoir bien progressé dans le sens d’un retour.

Interrogé avant d’affronter les Kings, Steve Nash considère aujourd’hui que sa recrue est bien dans sa tête. On a pu l’observer hier lorsqu’il est allé saluer Kevin Durant avec le sourire lors du « shootaround » matinal, puis sur le banc des Nets d’où il a suivi les performances de ses coéquipiers aux 76ers, Seth Curry et Andre Drummond.

« Si on travaille ensemble avec lui, en parallèle avec sa montée en puissance physique, pour s’assurer qu’il est à l’aise sur et en dehors du parquet, je pense qu’il sera prêt à jouer sur le plan mental quand il sera prêt physiquement », juge ainsi l’entraîneur des Nets.

Mais ce dernier n’a pas encore de date de reprise à communiquer. Ce sera « au staff technique » d’évaluer le joueur, sur le plan physique surtout, avant de le renvoyer sur les parquets. Des parquets que le gaucher n’a plus foulé depuis mai 2021 et l’élimination des Sixers face aux Hawks, lors des derniers playoffs.

Steve Nash évoque l’idée d’une décision de retour commune, entre le joueur et le staff. L’enjeu pour ce dernier est de permettre à Ben Simmons « d’avoir la forme physique nécessaire. Il doit aussi se sentir confiant et à l’aise quand le moment est venu. Quand ce sera le cas, on espère qu’on s’entendra sur ces décisions. »

« Cela doit venir naturellement », ajoute le technicien qui ne veut pas que la mauvaise dynamique en cours chez les Nets (11 défaites de rang avant cette nuit) précipite les débuts de Ben Simmons. « C’est douloureux de perdre des matchs. En même temps, on doit avoir une vue d’ensemble en tête. Et même si on essaye de gagner tous les soirs, on ne peut pas sauter des étapes. On doit être aussi réfléchis et méthodiques que possible dans notre approche. »