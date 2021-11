Pour Rich Paul, la pression des Sixers dégrade l’état mental de Ben Simmons

C’est une vraie bataille publique qui est engagée depuis plusieurs semaines (mois ?) entre les Sixers et l’entourage de Ben Simmons. Et cette fois, c’est l’agent du joueur, Rich Paul, qui monte au créneau.

« Je crois sincèrement que les amendes, les critiques, la publicité négative qui a été faite sur cette question sont tout à fait inutiles et ont aggravé les problèmes de santé mentale de Ben », assure ainsi l’agent dans un entretien avec The Athletic. « Soit vous aidez Ben, soit vous dites publiquement qu’il ment. C’est quelle option ? Dans ce cas, nous devons aider Ben et ne pas faire passer les finances avant la santé mentale. En tant qu’agent, je comprends les obligations contractuelles et j’en prends une certaine responsbailité. Mais si quelqu’un vous dit quelque chose à ce sujet, on ne peut plus faire la sourde oreille dans le monde actuel. »

De leur côté, les Sixers répondent qu’ils ont été très compréhensifs depuis le début du bras de fer, en aidant Ben Simmons autant qu’ils l’ont pu, mais qu’ils attendent à ce que ce dernier coopère avec l’équipe.

Daryl Morey et les dirigeants de Philadelphie ne veulent ainsi pas être laissés dans le flou, avec un All-Star qui travaille avec des psychologues de ce côté, sans aucune visibilité sur un éventuel retour au jeu. Surtout, la franchise craint visiblement que le joueur et son camp utilisent l’argument de la santé mentale pour perdre un minimum d’argent en attendant un échange, qui reste désormais la seule issue possible à cet interminable « soap opera ».

« Il ne s’agit plus de mettre en place un échange. Il s’agit de pouvoir aider Ben à retrouver sa force mentale et à revenir sur le terrain », assure toutefois Rich Paul. « Je veux qu’il soit sur le terrain pour pratiquer le sport qu’il aime. Je veux que Ben soit sur le terrain, que ce soit avec le maillot des 76ers ou avec un autre maillot. Cela ne dépend pas de moi, mais je veux qu’il soit dans un état qui lui permette de reprendre le jeu. Nous voulons coopérer et nous voulons le faire revenir sur le parquet. »

Philadelphie prend d’ailleurs au mot l’agent, répliquant être très content d’apprendre que Ben Simmons est prêt à remettre le maillot des 76ers, l’équipe ne souhaitant que le retour du meneur dans son effectif…

Mais pour Rich Paul, on est encore très loin de voir l’Australien remettre le pied au Wells Fargo Center.

« Il n’en est pas encore là. Comment un médecin, qui n’a rencontré Ben qu’une seule fois, peut-il dire : ‘Ben est mentalement prêt à jouer’ ? Alors, est-ce qu’on continue à l’enfoncer, ou est-ce qu’on l’aide ? Maintenant que nous comprenons la réticence de Ben, tout prend un sens. Il y avait une certaine réticence. Si Ben a montré à plusieurs reprises un comportement qui indique qu’il n’est pas mentalement prêt à jouer, il faut l’accepter. Soutenez-le. Retirons nos ego de cette affaire. Nous devons tous assumer nos responsabilités. »