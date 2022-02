Pour sa première, Seth Curry redonne le sourire aux Nets

Après quasiment un mois de compétition sans victoire, les Nets repartent enfin de l’avant. Privés de leur « Big Three » remodelé (Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons), les New-Yorkais peuvent remercier deux des trois recrues en provenance de Philadelphie qui n’ont pas raté leurs débuts, face à des Kings qu’on avait connu plus fringants depuis l’arrivée de Domantas Sabonis.

Jamais menés dans cette partie, les Nets ont rapidement profité de l’adresse de Seth Curry, ainsi que de l’activité de Bruce Brown, pour inscrit 35 points dès le premier quart-temps et s’offrir une dizaine d’unités d’avance (35-24). Avec un De’Aaron Fox inspiré dans le second quart-temps, les Kings ont pu réduire un peu cet écart à la pause (55-48).

N’arrivant toujours pas à contrôler Seth Curry à l’extérieur, les visiteurs ont connu de gros trous d’air dans leur défense intérieure, dont Andre Drummond a profité pour dunker à plusieurs reprises. Les locaux reprenaient leurs distances au score (80-66) avant d’entamer une ultime période où ils n’ont pas vraiment été davantage inquiétés.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brooklyn sait défendre. 118 points, soit la moyenne de points encaissés par les Nets sur leur série de 11 défaites consécutives. En crise dans ce secteur, les New-Yorkais ont réagi en signant tout simplement leur meilleure performance défensive de la saison. Ils ont affiché ce sérieux tout au long de la soirée, en particulier en seconde période où les Californiens, limités à 34% de réussite sur le match, n’ont inscrit que 37 points. À chaque fois que Brooklyn limite son adversaire à moins 100 points, la victoire est assurée cette saison. Cela s’est vérifié à neuf reprises.

– Les « airball » des Kings. Alors que les Nets n’ont cessé d’afficher leur enthousiasme, lié à l’arrivée des anciens 76ers et à la tournure des événements dans cette partie, les Kings, eux, faisaient grise mine. Symbole de cette soirée noire, en particulier en termes d’adresse, l’envoi de plusieurs « airball » à 3-points par les recrues californiennes, Domantas Sabonis et Donte DiVincenzo.

TOPS/FLOPS

✅ Bruce Brown. Une activité de tous les instants ! Le « role player » a disposé du plus gros temps de jeu de la partie en raison de ses qualités de « slasher » ainsi que son intelligence de jeu. Meilleur passeur du match, il s’est comporté comme une peste en défense avec cinq interceptions et trois contres !

✅ Seth Curry. Lui qui n’avait plus dépassé la barre des 20 points inscrits depuis un mois a réussi ses débuts avec sa nouvelle équipe. En plus de convertir avec son tir extérieur, l’arrière s’est montré actif au rebond et à la création pour signer l’un de ses matches les plus complets de l’année.

✅ LaMarcus Aldridge et Andre Drummond. Belle soirée pour les deux intérieurs qui se sont plutôt bien comportés en défense, à l’image de l’énorme contre de l’ancien 76er devant Richaun Holmes qui voulait partir au dunk. Un peu de déchets en attaque avec cinq ballons perdus pour le premier ou une tentative de passe dans le dos impossible pour le second, mais ils ont assuré tous les deux à la finition, chacun dans son style.

⛔ Domantas Sabonis. On aurait pu citer l’ensemble du cinq majeur des Kings (exception faite à De’Aaron Fox) mais le Lituanien a le mieux illustré leurs difficultés à finir, notamment devant LaMarcus Aldridge. Fin de série pour lui qui restait sur huit double-double consécutifs.

BEN SIMMONS SUR LE BANC

Pour la première fois cette saison, Ben Simmons s’est assis sur le banc de son équipe. Pas celui des 76ers donc, mais des Nets. Apparu souriant et relax, l’Australien avait participé à la session de tirs des Nets, dans la matinée, en compagnie de Kevin Durant notamment.

LA SUITE

Nets (30-27) : déplacement chez les Knicks, mercredi.

Kings (22-37) : déplacement à Chicago, mercredi.