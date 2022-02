Zach LaVine va consulter un spécialiste

Toujours tiraillé par son genou gauche, au point d’avoir manqué trois nouveaux matches en février, Zach LaVine a décidé de consulter un spécialiste. Selon ESPN, il va quitter Chicago pour se rendre à Los Angeles, et il devrait donc manquer les deux prochains matches des Bulls, face aux Spurs et aux Kings. Il s’agit des deux dernières rencontres avant la coupure du All-Star Break.

Est-ce que ça signifie d’ailleurs que l’intéressé va manquer son deuxième All-Star Game ? Selon nos confrères, ce n’est pas d’actualité, et la star des Bulls a bel et bien prévu de se rendre à Cleveland le weekend prochain pour honorer sa deuxième sélection, et participer au concours de tirs à 3-points.

Mi-janvier, Zach LaVine avait manqué 10 jours de compétition après avoir ressenti une alerte face aux Warriors. Revenu depuis en jeu, il tournait à 22.4 points de moyenne en février, mais il est donc toujours gêné.