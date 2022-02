Stats & Highlights | Les Wolves, les Mavericks et les Pelicans ne s’arrêtent plus

Les Pelicans vont accueillir C.J. McCollum dans de bonnes conditions puisqu’ils sont sur quatre succès de suite. Autres équipes en bonne forme : les Mavericks, trois victoires d’affilée, et les Wolves, cinq victoires de rang. Ces derniers se rapprochent du Top 6 à l’Ouest.

Du côté de l’Est, Atlanta a retrouvé le goût de la victoire face à une équipe d’Indiana diminuée après ses transferts. Les Blazers, eux, ont connu une soirée difficile après le départ de CJ McCollum, en s’inclinant très nettement contre le Magic. C’est leur sixième revers de suite.

Atlanta – Indiana : 133-112

Les Hawks se devaient de réagir après deux défaites de suite et la rencontre face aux Pacers était idéale pour cela. Indiana n’alignait que huit joueurs, suite au transfert autour de Domantas Sabonis, et les Pacers devenaient ainsi une proie facile.

Dès le premier quart-temps, Trae Young (34 points) et compagnie ont pris le large avec 18 points d’avance. Au retour des vestiaires, il y a 26 points d’écart et le dernier quart-temps n’a servi qu’à éviter une plus lourde défaite pour les hommes de Rick Carlisle.

Hawks / 133 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 21 9/14 2/4 0/0 1 2 3 1 4 0 0 1 +20 20 20 D. Hunter 25 2/7 1/3 3/4 0 3 3 4 2 0 2 0 +14 8 7 C. Capela 21 3/4 0/0 0/2 3 9 12 3 2 3 0 0 +16 6 21 T. Young 30 13/20 6/9 2/2 0 1 1 11 2 0 5 1 +23 34 35 K. Huerter 31 5/9 2/5 0/0 1 3 4 4 4 0 2 1 +25 12 15 D. Gallinari 23 2/2 0/0 5/6 1 4 5 3 1 2 0 1 +9 9 19 O. Okongwu 17 6/6 0/0 2/2 1 2 3 1 6 1 1 1 +7 14 19 K. Knox II 7 1/3 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -5 2 2 G. Dieng 8 3/4 2/2 0/0 3 3 6 0 0 0 2 0 -5 8 11 B. Bogdanovic 21 5/11 3/6 0/0 0 2 2 2 2 0 0 0 +4 13 11 D. Wright 24 2/5 0/0 0/0 0 3 3 5 2 1 1 1 +7 4 10 T. Luwawu-Cabarrot 7 1/5 1/3 0/0 0 0 0 1 0 1 0 1 -5 3 2 S. Mays 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 0 -1 Total 52/90 17/33 12/16 10 33 43 36 26 8 14 7 133 Pacers / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Craig 29 3/9 0/3 1/1 1 7 8 1 2 2 1 0 -28 7 11 G. Bitadze 30 6/11 2/4 0/1 0 2 2 2 4 2 1 3 -6 14 16 C. Duarte 35 8/16 2/6 7/7 2 0 2 4 0 2 4 1 -17 25 22 L. Stephenson 34 7/15 0/2 10/12 4 5 9 8 2 0 1 0 -3 24 30 K. Sykes 31 4/12 2/5 0/0 0 0 0 2 4 0 2 0 -12 10 2 O. Brissett 29 3/7 1/2 8/10 4 2 6 2 3 2 2 0 -11 15 17 D. Washington Jr. 28 3/14 2/8 2/2 1 5 6 2 0 2 2 0 -18 10 7 T. Taylor 24 3/9 1/1 0/0 6 4 10 1 1 0 0 0 -10 7 12 Total 37/93 10/31 28/33 18 25 43 22 16 10 13 4 112

New Orleans – Houston : 110-97

Même sans Josh Hart et Nickeil Alexander-Walker, présents sur le banc mais en partance pour Portland, les Pelicans ont pu à nouveau battre les Rockets. Ces derniers avaient bien entamé la partie, avec un 15-4, mais il y avait trop de déchets dans leur jeu.

Trop de tirs faciles manqués, trop de ballons perdus (21) et forcément, face à un Brandon Ingram en forme, ça se paye. Dès la pause, New Orleans avait pris les commandes. Le rookie Herb Jones a été bon et sur un panier d’Ingram en dernier quart-temps, il y a 19 points d’écart. Le match est plié : quatrième victoire de suite pour les joueurs de Willie Green.

Pelicans / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 34 11/17 1/3 3/4 0 2 2 2 3 0 5 3 -1 26 21 H. Jones 31 5/11 0/3 0/0 5 6 11 3 4 3 3 0 -5 10 18 J. Valanciunas 24 5/7 0/1 3/3 1 7 8 3 6 0 5 1 +1 13 18 J. Hayes 36 4/9 0/3 6/6 0 7 7 3 5 1 2 1 +7 14 19 D. Graham 29 3/9 3/9 0/0 0 2 2 8 2 1 0 0 +2 9 14 G. Clark 18 1/4 1/4 0/0 2 4 6 2 2 1 0 2 +15 3 11 G. Temple 9 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 +4 0 2 N. Marshall 20 6/11 2/4 0/0 0 3 3 2 3 2 1 1 +16 14 16 J. Alvarado 19 5/6 0/1 2/2 0 2 2 3 2 2 3 0 +11 12 15 T. Murphy III 19 2/6 1/4 4/5 0 2 2 0 1 0 0 1 +15 9 7 Total 42/80 8/32 18/20 8 35 43 27 29 10 19 10 110 Rockets / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 32 3/8 0/2 3/4 3 6 9 3 5 3 3 0 +2 9 15 C. Wood 33 5/15 3/8 6/10 2 7 9 1 3 1 2 1 +2 19 15 A. Sengun 28 5/10 0/2 1/2 2 7 9 2 4 0 4 2 -9 11 14 K. Porter Jr. 36 9/16 7/12 2/3 1 2 3 5 4 1 7 0 -3 27 21 J. Green 33 5/12 2/7 0/1 1 2 3 4 0 1 1 0 -9 12 11 K. Martin Jr. 25 2/9 0/2 0/2 4 3 7 0 1 0 0 0 -14 4 2 G. Mathews 29 1/6 1/4 8/9 4 2 6 3 3 0 0 0 -15 11 14 A. Brooks 8 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -10 0 -3 J. Christopher 17 2/8 0/3 0/0 1 0 1 1 3 2 3 0 -9 4 -1 Total 32/86 13/42 20/31 18 29 47 19 23 8 21 3 97

Dallas – Detroit : 116-86

Toujours privés de Cade Cunningham, touché à la hanche, les Pistons n’ont existé que dix minutes dans cette rencontre. Les deux formations sont alors à égalité et les Mavericks terminent le premier quart-temps sur un 15-5 avec un Luka Doncic dominant.

Le Slovène a été à l’origine, aux points ou à la passe, de 29 des 36 points des Texans en premier quart-temps. Les paniers primés de Trey Burke ont fait mal aux troupes de Dwane Casey également. Le All-Star termine avec 33 points et 11 passes dans cette victoire facile.

Mavericks / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 29 4/6 2/3 1/1 1 6 7 3 2 2 2 0 +16 11 19 R. Bullock 29 4/9 4/8 0/0 0 4 4 1 1 0 0 0 +24 12 12 D. Powell 20 4/6 0/0 2/3 4 3 7 1 2 0 0 0 +9 10 15 J. Brunson 26 7/11 2/4 5/5 0 1 1 4 1 0 1 0 +13 21 21 L. Doncic 33 9/18 5/9 10/14 0 7 7 11 3 1 5 2 +35 33 36 M. Kleber 18 2/2 1/1 0/0 0 7 7 1 1 0 0 1 +29 5 14 M. Chriss 15 0/6 0/1 0/0 1 2 3 0 2 3 2 0 +1 0 -2 M. Brown 4 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 4 T. Burke 21 7/12 4/6 0/0 0 3 3 1 2 1 3 0 +2 18 15 F. Ntilikina 16 2/5 0/2 0/0 0 3 3 1 2 0 0 1 +6 4 6 J. Green 21 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 2 3 0 0 +20 2 7 T. Pinson 9 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -2 Total 40/79 18/36 18/23 6 41 47 24 18 10 13 5 116 Pistons / 86 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 30 5/16 1/6 4/7 0 4 4 1 2 1 0 0 -11 15 7 S. Bey 31 1/11 1/7 0/0 0 3 3 6 2 1 0 1 -19 3 4 I. Stewart 29 6/9 0/0 2/3 5 10 15 1 3 1 0 0 -9 14 27 C. Joseph 27 1/4 1/1 0/0 1 2 3 1 3 0 3 0 -3 3 1 H. Diallo 26 6/14 1/4 5/6 1 4 5 1 3 1 1 0 -3 18 15 K. Olynyk 19 3/11 0/3 1/1 2 1 3 4 1 0 2 0 -21 7 4 T. Lyles 18 5/8 0/2 2/3 2 4 6 1 2 0 1 1 -19 12 15 F. Jackson 25 3/8 1/6 1/2 1 3 4 2 2 0 0 0 -30 8 8 K. Hayes 21 3/5 0/1 0/0 1 1 2 2 4 1 8 0 -27 6 1 R. McGruder 13 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -8 0 0 Total 33/87 5/30 15/22 13 32 45 20 24 5 15 2 86

Portland – Orlando : 95-113

Sans doute touchés par le départ de CJ McCollum annoncé quelques heures avant la rencontre, les Blazers ont souffert contre le Magic. Les Floridiens ont mieux entamé la partie et même compté quinze points d’avance en première période.

En troisième quart-temps, il y a du mieux et après l’effort d’Anfernee Simons dans le dernier acte, les joueurs de Portland ne sont pas si loin. Mais ils ne marquent que deux points dans les quatre dernières minutes et s’inclinent. Seul bémol pour Orlando : Jalen Suggs s’est blessé au tendon d’Achille droit en premier acte et n’a pas rejoué ensuite.

Trail Blazers / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Winslow 33 5/12 2/7 0/0 0 6 6 3 0 2 4 2 -9 12 14 J. Nurkic 34 4/16 0/3 6/8 5 7 12 4 2 1 2 2 -14 14 17 B. McLemore 31 5/11 3/8 0/0 2 0 2 2 0 0 1 0 -17 13 10 A. Simons 38 7/17 3/9 2/3 1 4 5 5 1 1 2 0 -13 19 17 C. Elleby 34 4/10 1/2 2/2 4 5 9 4 3 2 2 0 -10 11 18 T. Watford 20 3/8 0/2 2/2 2 1 3 0 2 0 1 0 -7 8 5 G. Brown III 19 4/13 2/7 5/6 3 5 8 1 1 1 0 0 -7 15 15 K. Blevins 10 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 -5 0 1 D. Smith Jr. 20 0/4 0/0 3/5 0 3 3 2 3 2 0 1 -8 3 5 Total 32/91 11/38 20/26 17 33 50 21 12 9 13 5 95 Magic / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 30 5/14 3/4 0/0 3 6 9 7 1 0 2 0 +11 13 18 W. Carter Jr. 30 7/10 2/3 2/2 1 7 8 5 2 0 1 3 +13 18 30 M. Bamba 19 6/8 1/3 0/0 2 7 9 2 3 2 0 0 -2 13 24 C. Anthony 35 9/18 3/5 2/2 0 7 7 9 5 2 4 1 +14 23 29 J. Suggs 7 0/2 0/2 1/2 0 0 0 1 1 0 2 0 -4 1 -3 C. Okeke 29 7/12 4/7 0/0 0 5 5 1 1 0 0 0 +20 18 19 I. Brazdeikis 10 1/6 0/1 0/0 1 0 1 2 2 1 1 0 +5 2 0 R. Lopez 18 3/6 1/1 1/2 3 3 6 0 2 0 2 2 +5 8 10 T. Ross 29 1/5 0/3 0/0 0 3 3 3 0 3 1 1 +14 2 7 G. Harris 33 5/9 5/9 0/0 0 2 2 4 1 0 1 0 +14 15 16 Total 44/90 19/38 6/8 10 40 50 34 18 8 14 7 113

Sacramento – Minnesota : 114-134

Les Wolves ont été obligés de sortir les muscles pour s’imposer. Face à des Kings accrocheurs, et pourtant diminués après le transfert avec Indiana, les joueurs de Minnesota ont fait la différence en dernier quart-temps. Ils ont certes collé 22 paniers primés, mais c’est avec leur défense qu’ils ont fait plier Sacramento.

Les Kings ont été étouffés en seconde période et les Wolves ont bien profité des 19 ballons perdus des Californiens. Karl-Anthony Towns et sa bande ont passé un 9-2 en début de dernier quart-temps pour prendre le large. De plus, le banc de Chris Finch a été excellent avec 72 points marqués.