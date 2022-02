Les Celtics s’amusent avec les Nets : + 35 !

Les Celtics ne sont pas venus à Brooklyn pour rigoler, et ils démarrent tambour battant, pour coller un… 28-2 en 6 minutes de jeu ! Jaylen Brown fait rapidement parler la poudre (12 points déjà), et les hommes de Steve Nash, avec de nombreux absents, pédalent dans la semoule.

Ime Udoka pousse les siens à continuer sur la lancée, et les paniers sont de plus en plus faciles pour les C’s, face à une raquette de Brooklyn qui ne défend pas du tout. Les Verts se promènent et le jeu des Nets est complètement décousu, sans idée. Après une première période à sens unique, les Celtics ont déjà pris une belle avance (69-43).

Le chemin de croix se poursuit pour Brooklyn, qui n’arrive quasiment pas à mettre de tirs. Le collectif de Boston déroule son jeu calmement, et ne baisse pas le pied malgré le coup de chaud de Jevon Carter, impérial à 3-points. Mais le meneur de jeu est bien seul, et le dernier quart-temps ressemble à un énorme « garbage time ». Ime Udoka peut lever le poing, les siens enchainent sur un sixième succès de suite (126-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le KO dès le premier round ! Malgré les absences, les Nets avaient aussi visiblement la tête ailleurs durant les six premières minutes de la rencontre puisqu’ils ont raté leurs huit premiers tirs. Les Celtics en ont profité par Jaylen Brown (12 points) pour leur coller un 14-0, transformé en 28-2. Steve Nash a pris deux temps-morts rapides, mais ces joueurs ont affiché un niveau de jeu proche du néant.

– Blake Griffin en vedette. Au départ, TNT avait choisi ce match avec la perspective de diffuser un choc de la conférence Est. Mais le « Big Three » des Nets n’est pas là, et pour sa promo’, la chaîne avait choisi de mettre en avant… Blake Griffin ! C’est dire s’il n’y avait vraiment rien à se mettre sous la dent.

– Le banc des Nets domine le cinq majeur au scoring ! Avec Bembry, Mills et Edwards à la ramasse en attaque, et un Blake Griffin à côté de la plaque, la « second unit » a fait un bien meilleur boulot que le cinq majeur : 70 points inscrits par les seconds couteaux contre seulement 21 pour les joueurs du cinq majeur ! Jevon Carter (23 points dont 7 tirs à 3-points) et James Johnson (17 points) ont pu se dégourdir les jambes.

TOPS/FLOPS

✅ Jaylen Brown. 18 points, 5 rebonds, 5 passes en 16 minutes en première période pour le numéro 7 des Celtics. Laissé libre en attaque, Jaylen Brown a noirci la feuille sans trop forcer, il n’est pas loin d’un triple-double avec 22 points, 9 passes et 7 rebonds. Il a joué de manière très sobre, mais a aussi montré une concentration de tous les instants même lorsque son équipe menait de 30 points.

✅Robert Williams. L’intérieur aux bras tentaculaires est un « faux nonchalant » mais il a un impact énorme sur le jeu de Boston. En ramassant les miettes en attaque (12 points à 6/9 aux tirs), aux rebonds avec 11 prises mais surtout en défense en collant trois gros contres aux pauvres Nets qui ont dû aller chercher le ballon deux fois au 8e rang du Barclays Center. Sans faire de bruit, Williams est devenu le patron de la peinture de Boston.

⛔ Steve Nash. Rarement à blâmer cette saison, Steve Nash a fait les choses à l’envers avec un effectif réduit ce soir. En mettant un Griffin complètement à la ramasse dans le cinq majeur et en laissant Bembry prendre beaucoup trop de libertés durant la première période, le coach canadien est passé à côté dans sa gestion du match. Neuvième défaite de suite pour son équipe, qui s’enfonce encore un peu plus dans la crise…

LA SUITE

Boston (31-25) : réception des Nuggets ce vendredi

Brooklyn (29-25) : déplacement jeudi à Washington