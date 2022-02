Les Knicks prennent cher à Denver

Quatrième défaite de suite des Knicks, et même la 10e en 12 matches. Rien ne va plus pour les coéquipiers d’Evan Fournier qui s’inclinent 132-115 à Denver.

Certes, ils évoluaient sans leurs deux pivots, Nerlens Noel et Mitchell Robinson, mais une fois de plus, on n’a pas retrouvé les qualités qui avaient fait leur succès de l’an passé. En d’autres termes, ça ne défend pas !

Après un premier quart-temps équilibré, sans défense des deux côtés, les Nuggets ont pris le large grâce à leur « second unit ». De +1 (40-39), l’écart passe à +22 (66-44) avec Bones Hyland et JaMychal Green qui se relaient en attaque pour signer un 15-0. En cinq minutes, le match est plié, et Mike Malone peut renvoyer ses titulaires pour enfoncer le clou. Aaron Gordon est lâché, et Nikola Jokic se contente de faire jouer les autres. Will Barton se prend d’ailleurs pour le Serbe avec une passe aveugle pour le dunk de Gordon. À la pause, Denver mène de 23 points (83-60). La « fameuse » défense de Tom Thibodeau a encaissé 83 points !

La deuxième mi-temps sera bien plus ennuyeuse. Les Nuggets vont se contenter de gérer leur avance, au point même de s’endormir. Les Knicks en profitent pour revenir à -13 au début du 4e quart-temps. Mike Malone renvoie ses titulaires pour s’éviter toute frayeur. L’écart stabilisé à nouveau à 20 points, place au « garbage time » auquel prendront part Evan Fournier et Julius Randle…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une « second unit » décisive. Dans un match d’attaque, les Knicks ont craqué à l’entrée des remplaçants de Denver. Bones Hyland, JaMychal Green et même Bryn Forbes ont littéralement assommé les Newyorkais. Seul Obi Toppin a offert un semblant de résistance avant de craquer également.

– Denver, la bête noire des Knicks. Les Nuggets restent sur neuf victoires de suite face à New York, et leur domination est encore plus marquée à domicile : 14 victoires de suite. La dernière fois que les Knicks ont gagné dans le Colorado, c’était en 2008. Le coach était Isiah Thomas, et l’équipe était emmenée par Stephon Marbury, Jamal Crawford et Eddy Curry.

TOPS/FLOPS

✅ Bones Hyland. Quelle trouvaille des Nuggets ! Il a toujours la sourire, et son enthousiasme déteint sur tout le groupe. En première mi-temps, il envoie Kemba Walker sur les fesses, et le chambre… Dans le dernier quart-temps, il plante un 3-points à la sirène des 24 secondes alors que les Knicks étaient revenus à -13. Un match plein : 22 points, 6 rebonds et 3 passes en 25 minutes !

✅ Le duo Barton-Gordon. La force des Nuggets, ce sont les coupes permanentes. Les extérieurs passent leur temps à courir vers le cercle, à se croiser, et Will Barton et Aaron Gordon ont beaucoup perturbé la défense des Knicks par leurs déplacements. Les deux combinent 39 points, 15 rebonds, 9 passes à 16 sur 24 aux tirs.

⛔Cam Reddish. Tom Thibodeau n’en voulait pas, et le jeune ailier des Hawks le sait. Compliqué dans ses conditions de s’exprimer, et l’ancien coéquipier de RJ Barrett est complètement perdu. En 14 minutes, il rate ses deux tirs, mets deux lancers. Mais il n’y a rien dans le jeu.

LA SUITE

Denver (30-24) : déplacement à Boston vendredi

New York (24-31) : suite du « road trip » jeudi soir du côté de San Francisco