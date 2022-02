Ja Morant et les Grizzlies mettent une grosse fessée aux Clippers

Les Clippers n’auront tenu que la moitié d’un quart-temps. Ensuite, ce fut un long calvaire pour Nicolas Batum et compagnie, incapable de tenir le rythme de Ja Morant, ou de contrôler leur raquette.

Des conditions idéales pour le meneur, qui a pu aller dans la peinture jusqu’à plus soif, emportant toute son équipe dans son sillage, à l’image d’un Jaren Jackson Jr (26 points, 11 rebonds) qui ramassait toutes les miettes avec ses 8 rebonds offensifs, ou encore Brandon Clarke (18 points, 7 rebonds, 4 passes) en sortie de banc.

Il y avait un monde d’écart entre les deux formations, de quoi générer de la frustration pour les Clippers… à l’image de Marcus Morris, expulsé suite à sa grosse faute sur Ja Morant dans le troisième quart.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le rythme des Grizzlies. Grosse défense et gros rythme. La formule met souvent les adversaires des Grizzlies dans les cordes et Memphis l’a encore montré cette nuit. Tyronn Lue avait pourtant prévenu ses hommes qu’il n’était pas possible de fournir des munitions à Ja Morant et compagnie, sous peine de les voir exploser en contre-attaque. Mais ses hommes ont perdu 17 ballons, menant à 21 points faciles pour les locaux…

– Memphis hiberne dans la raquette. Difficile d’arrêter Ja Morant et les Grizzlies lorsqu’on leur laisse un tel accès au cercle. Les stats suffisent globalement à traduire l’impression : 78 points (contre 46) marqués dans la peinture pour Memphis, 55 rebonds (dont 21 offensifs) contre 40. Un vrai carnage.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Le All-Star s’est régalé. Encore bien aidé par les bons écrans de Steven Adams, il a pu attaquer le cercle à l’envi et écœurer les Clippers avec son rythme fou. 30 points à 12/19 au tir, 7 rebonds et 5 passes décisives. Ses 5 balles perdues sont le seul petit bémol de sa prestation.

✅ Jaren Jackson Jr. Un seul 3-points pour l’intérieur, qui a surtout ramassé les rebonds offensifs et attaqué les intervalles balle en main pour finir près du cercle. Alors qu’il espère encore participer au All-Star Game (comme remplaçant en cas de blessure ?), il compile 26 points et 11 rebonds.

⛔ Le cinq majeur des Clippers. Globalement, ça a été compliqué pour toute l’équipe de Los Angeles mais le cinq majeur a particulièrement souffert face au rythme adverse, semblant « vieux » par moments. Entre les pertes de balle de Reggie Jackson et le manque d’impact de Nicolas Batum, Marcus Morris et Ivica Zubac, seul Norman Powell a finalement montré des choses intéressantes. Un petit rayon de soleil au coeur de la tempête.

LA SUITE

Memphis (38-18) : déplacement à Detroit, demain soir

LA Clippers (27-29) : nouveau déplacement compliqué, du côté de Dallas, demain soir également