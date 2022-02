Donovan Mitchell remporte son duel indirect avec Julius Randle

Après cinq défaites de suite, principalement à l’extérieur, le Jazz, toujours privé de Rudy Gobert, retrouve le plaisir d’évoluer à domicile avec une troisième victoire consécutive au sein de la Vivint Smart Home Arena. Quelques jours après avoir explosé les Nets, ils ont dû davantage batailler pour repousser les voisins new-yorkais.

Après un premier quart-temps parfaitement équilibré (28-28), un second très légèrement favorable au Jazz (59-57), les visiteurs ont creusé le premier écart significatif dans le troisième. Mais alors qu’il venait de s’offrir dix points d’avance (68-58), le Jazz a connu un énorme trou d’air offensif d’environ sept minutes.

Toujours portés par le duo Julius Randle – Mitchell Robinson, les Knicks en ont profité pour refaire leur retard et prendre leurs distances au score en passant un terrible… 24-2 (70-82). Finalement mené de quatre points à l’entame du dernier quart-temps, Utah a pu compter sur un bon coup de boost offensif de Jordan Clarkson, ainsi que du plus inattendu Royce O’Neale qui a converti deux tirs primés consécutifs à six minutes du terme.

Plus à la peine en attaque, les Knicks n’ont pas non plus été en mesure de contenir Donovan Mitchell, auteur d’une solide fin de match en création et finition.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une histoire de « runs ». Alors qu’aucune de deux équipes n’est parvenue à s’envoler au score en première période, les Knicks ont passé cet énorme « run » de 24-2 dans le troisième acte, profitant d’une panne sèche offensive du Jazz. Ce dernier s’est refait dans le dernier acte en passant à son tour un 16-6 pour repasser devant. La défense du Jazz a maintenu les Knicks à seulement 18 points inscrits dans ce quart-temps.

– Jeu haché et maladresse. 20 paniers à 3-points en cumulé par les deux équipes mais sur… 81 tentatives. Ce match a été marqué par une maladresse généralisée avec un Jazz shootant à 42% et des Knicks à seulement 38%. L’adresse longue distance n’a pas dépassé les 25%. Aussi, les deux équipes ont passé beaucoup de temps sur la ligne des lancers-francs en raison d’un total de 49 fautes sifflées dans la partie.

TOPS/FLOPS

✅ Donovan Mitchell. Comme tout le monde, il a arrosé à 3-points. Mais dans l’ensemble, l’arrière a signé un match de qualité et complet. Il a notamment réalisé un gros travail de fixation dans le quatrième quart-temps, offrant deux ballons pour Royce O’Neale de loin. Après sa quatrième interception du match, sur une transmission coupée, il s’est envolé pour un beau « windmill dunk » pour clore les débats.

✅ Mitchell Robinson. Record en saison aux points (19) et record en carrière égalé aux rebonds (21) pour le pivot des Knicks qui profité de l’absence de Rudy Gobert pour briller. Opportuniste, il a inscrit la majorité de ses points dans le premier quart-temps avant de s’éteindre progressivement.

✅ Udoka Azubuike. Malgré la grosse performance de son adversaire direct, l’habituel troisième pivot du Jazz a signé un match plus sobre mais solide. Heureusement d’ailleurs qu’il a tenu son rang car Hassan Whiteside a réussi à commettre ses 6 fautes en seulement 20 minutes de jeu. Depuis trois matches, et autant de titularisations, le Nigérian tourne à près de 12 rebonds de moyenne.

✅ Julius Randle. Pour la première fois cette saison, l’intérieur des Knicks enchaîne un deuxième match de suite à 30 points ou plus. Le gaucher a fait beaucoup de mal à la défense adverse, Bojan Bogdanovic notamment, avec son tir en périphérie à cinq, six mètres. Bémol : il a manqué ses quatre tirs dans le dernier quart-temps.

⛔ Le banc des Knicks. À lui seul, Jordan Clarkson s’est montré plus productif offensivement. Tom Thibodeau n’a obtenu que 11 petits points des quatre joueurs mobilisés depuis son banc. Trois d’entre eux ont terminé avec au moins -16 au score lorsqu’ils étaient en jeu.

LA SUITE

Jazz (33-21) : réception des Warriors, mercredi.

Knicks (24-30) : déplacement à Denver la nuit prochaine.