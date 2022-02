Jonathan Kuminga, un rookie pas comme les autres

Après des débuts discrets et irréguliers, Jonathan Kuminga se montre davantage depuis un mois. Il tourne en effet à 11.7 points et 4.6 rebonds de moyenne en 20 minutes sur les 14 derniers matches.

Le rookie a bien profité des minutes laissées par l’absence de Draymond Green. Il avait même été furtivement titulaire, avant de revenir sur le banc. Malgré ça, il n’a pas été retenu pour le Rising Stars Challenge 2022…

« Chaque rookie a sa propre route », explique le GM des Warriors, Bob Myers, au Mercury News. « Ces joueurs-là avancent de leur côté, et pour Jonathan, voir ses contemporains avoir plus de latitude, c’est sans doute difficile. »

Car si Jonathan Kuminga a du talent, il reste un joueur très perfectible. Nul doute que Steve Kerr l’a aussi remis sur le banc à cause de ses erreurs, notamment en défense. Des Jalen Suggs, Franz Wagner ou Cade Cunningham peuvent se permettre de faire des erreurs car ils évoluent dans des équipes faibles où la progression passe avant les résultats.

« C’est son plus gros challenge, de gérer les hauts et les bas », assure le coach des Californiens. « Et il y a beaucoup de hauts et de bas. Il est tellement brut et talentueux, il n’a pas de limites. Mais à cause de son manque d’expérience, il va commettre des erreurs. On lui dit que ce n’est pas grave de faire des erreurs, c’est normal même. Personne ne peut débarquer dans la ligue et tout comprendre. »

Guidé par Draymond Green et les anciens

Sauf qu’aux Warriors, la patience est un peu plus courte que chez d’autres équipes. Les joueurs de Golden State visent le titre et Jonathan Kuminga doit donc être le plus juste et efficace possible pour aider Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Ce dernier le surveille d’ailleurs et remarque ses progrès.

« J’ai vu son éthique de travail s’améliorer », relate le défenseur de l’année 2017. « Non pas qu’il n’était pas un bosseur, je ne l’ai pas beaucoup vu pour dire cela, mais il a appris à bosser. »

C’est-à-dire ? « L’un a probablement eu quelqu’un pour lui enseigner à travailler dur, à être un professionnel depuis qu’il a dix ans », précise Draymond Green, en parlant de Moses Moody, le deuxième rookie des Warriors, pour le comparer ensuite à Jonathan Kuminga. « L’autre est extrêmement doué, quelqu’un l’a remarqué et l’a envoyé sur un terrain de basket avec son talent, et c’est tout. Sans vraiment le guider. Ce n’est pas qu’il n’écoutait pas, c’est qu’on ne lui disait pas grand-chose. Désormais, il est guidé et il démontre qu’il accepte cela. Il veut changer ce qu’il a été toute sa vie et il progresse rapidement. »