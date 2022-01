Jonathan Kuminga a déjà perdu sa place de titulaire

Il y a une semaine, Steve Kerr annonçait que Jonathan Kuminga serait titulaire jusqu’au retour de Draymond Green. Selon le coach des Warriors, c’était mérité, et ses qualités athlétiques, à la fois de vitesse et de puissance, apportaient une autre dimension au cinq de départ.

Mais voilà, depuis la défaite surprise face aux Pacers, le rookie est retourné sur le banc en début de match, et Steve Kerr explique pourquoi il a changé d’avis, lui préférant Otto Porter Jr.

« Je suis le coach et je me réserve le droit de changer d’avis, et j’ai choisi justement de changer d’avis » a expliqué le coach. « Sans Draymond, comme le temps de jeu de Klay est limité et que Andre et Otto ne jouent pas les back-to-back, c’est plutôt à l’instinct. J’ai eu le sentiment qu’il fallait essayer de trouver une certaine continuité ».

Voilà pourquoi depuis quatre matches, Jonathan Kuminga sort du banc, mais Steve Kerr assure que ce n’est pas définitif. Tout du moins tant que Draymond Green est absent.

« Je trouve que JK joue vraiment bien, et ce n’est pas dirigé contre lui. Il s’agit davantage d’essayer de trouver des combinaisons qui ont du sens en match. On essaie de trouver des solutions pour gagner, pendant qu’on a des joueurs en moins. Tant que Draymond sera absent, je pense que tout est sur la table et déprendra des duels. »

Ce soir, les Wolves débarquent à San Francisco, et face au tandem Vanderbilt-Towns, peut-être que les qualités athlétiques de Kuminga seront plus précieuses que le métier et la polyvalence de Porter.