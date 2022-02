Opéré du poignet gauche en octobre dernier, après une blessure suite à une vilaine chute, dès le cinquième match de la saison régulière, Patrick Williams serait sur le chemin du retour.

C’est en tout cas ce qu’a précisé Billy Donovan, le coach des Bulls, annonçant carrément qu’il y avait une « très forte possibilité » que le jeune ailier puisse rejouer cette saison.

« Je suis plutôt optimiste vu la manière dont il progresse et de ce que j’en ai entendu », a ainsi expliqué Billy Donovan sur ESPN. « Il y a une très forte possibilité, s’il continue à bien progresser, qu’il puisse être de retour avant la fin de la saison régulière. »

S’il n’y a pas encore de date arrêtée pour son retour à la compétition, Patrick Williams semble en être proche, lui qu’on voit souvent tirer à la fin des shootaround ou des sessions d’échauffement de son équipe et qui a récemment intensifié ses exercices physiques. L’ailier porte toutefois encore une protection sur son poignet.

« Il pourrait y avoir une opportunité, si tout se passe bien, d’avoir les 10, 12, 14 derniers matchs de la saison où on aura l’équipe au complet », a conclu Billy Donovan. « Il nous manque Lonzo Ball, un des meilleurs meneurs de la Ligue. Alex Caruso, un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Patrick Williams, une des jeunes stars de la Ligue. Ces trois-là vont bientôt revenir. On ne doit pas s’inquiéter d’aller chercher d’autres joueurs. Je peux vous garantir que chaque équipe NBA aimerait avoir ces trois gars. On va les récupérer et tout ira bien. »