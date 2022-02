Stats & Highlights | Les Celtics et le Thunder enchaînent, les Nuggets s’enfoncent, Nikola Vucevic porte les Bulls

Avec quatre victoires d’affilée, les Celtics vivent leur meilleure série de la saison. Autre équipe en bonne forme, le Thunder. Les joueurs d’Oklahoma City ont gagné leurs trois derniers matches alors qu’ils sont privés de Shai Gilgeous-Alexander.

De leur côté, les Nuggets sont dans le dur avec trois défaites de suite. Zach Collins a enfin rejoué, plus de 18 mois après son dernier match, dans le succès des Spurs dans le derby texan. Zach LaVine au repos, Nikola Vucevic a réalisé sa meilleure prestation de la saison.

Detroit – Boston : 93-102

Victoire facile des Celtics, qui ont profité d’une équipe de Detroit très maladroite près du cercle et qui était en « back-to-back ». Boston s’assure déjà quinze points d’avance à la pause, en bloquant les Pistons à seulement 31 points marqués.

Après la pause, Jayson Tatum accélère avec 19 points en troisième quart-temps. Il y a alors presque 25 points d’écart et le match est plié. Quatrième victoire de suite pour les hommes d’Ime Udoka.

Pistons / 93 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 26 3/12 1/3 3/3 0 3 3 3 1 0 1 0 -8 10 6 S. Bey 35 6/17 4/7 5/6 1 0 1 4 0 1 0 0 -6 21 15 I. Stewart 33 3/11 0/0 0/0 8 9 17 0 3 0 3 0 +1 6 12 C. Joseph 24 2/8 0/1 0/0 0 3 3 3 3 1 1 1 -9 4 5 H. Diallo 28 8/17 1/3 4/6 6 8 14 0 5 1 0 0 +3 21 25 K. Olynyk 15 1/6 0/0 0/0 3 3 6 2 1 0 1 1 -10 2 5 T. Lyles 16 3/10 1/3 2/3 1 5 6 0 2 0 4 0 -11 9 3 F. Jackson 23 2/7 1/2 1/1 0 0 0 1 3 2 0 0 -9 6 4 K. Hayes 24 5/11 1/4 0/1 1 4 5 5 5 0 1 2 0 11 15 R. McGruder 16 1/5 1/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +4 3 0 Total 34/104 10/26 15/20 20 36 56 18 24 5 11 4 93 Celtics / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 28 9/21 4/9 2/3 1 8 9 1 0 1 2 0 +14 24 20 A. Horford 19 2/2 0/0 0/0 3 7 10 2 0 1 1 0 +8 4 16 R. Williams III 32 5/5 0/0 1/1 2 9 11 4 3 0 1 5 +17 11 30 M. Smart 25 3/5 0/2 0/0 2 2 4 6 2 1 1 0 +8 6 14 J. Brown 34 5/15 1/4 2/5 1 6 7 2 2 0 3 1 +12 13 7 G. Williams 26 2/5 1/3 2/2 0 2 2 2 2 0 0 1 +9 7 9 B. Fernando 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -15 0 0 A. Nesmith 4 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -13 0 -1 E. Freedom 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 0 -1 D. Schroder 23 5/11 0/2 0/0 1 3 4 5 3 0 2 0 +15 10 11 P. Pritchard 4 1/1 0/0 4/4 0 1 1 0 1 0 1 0 -13 6 6 J. Richardson 21 2/6 2/3 6/6 1 4 5 1 1 1 1 1 +16 12 15 R. Langford 19 3/7 1/3 2/4 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 9 3 Total 37/82 9/28 19/25 11 44 55 23 17 4 13 9 102

Indiana – Chicago : 115-122

Zach LaVine absent (gêné au dos), c’est Nikola Vucevic qui a pris les commandes avec DeMar DeRozan. L’intérieur a été brillant dès le début de match et les Bulls ont collé 40 points en premier quart-temps. Mais les Pacers, et Caris LeVert notamment (42 points), sont accrocheurs.

Sur un tir de Lance Stephenson, ils prennent même la tête en fin de troisième quart-temps. Les joueurs de Chicago passent un 8-2 pour répondre et enchaînent avec un 10-0 en dernier acte. C’est trop pour Indiana. Nikola Vucevic termine avec 36 points et 17 rebonds, DeMar DeRozan avec 31 unités.

Pacers / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Holiday 33 3/11 3/8 0/0 0 0 0 2 1 3 1 1 -6 9 6 T. Craig 39 2/4 1/1 0/0 2 4 6 0 2 0 1 2 -11 5 10 C. LeVert 41 19/26 1/3 3/3 0 5 5 8 3 0 3 0 -3 42 45 T. Taylor 38 9/17 1/2 2/2 8 6 14 5 5 0 3 0 -3 21 29 C. Duarte 24 5/11 2/3 0/0 0 2 2 3 2 0 1 0 -23 12 10 R. Perry 10 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 -4 2 3 O. Brissett 10 0/1 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 2 2 D. Washington Jr. 28 7/14 3/7 0/0 0 7 7 4 1 0 0 0 +20 17 21 J. Lamb 7 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -3 L. Stephenson 11 1/7 1/2 2/2 0 1 1 3 2 0 3 0 -3 5 0 Total 47/95 12/27 9/9 10 27 37 25 19 3 12 3 115 Bulls / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. DeRozan 39 11/26 0/4 9/9 1 4 5 7 4 1 6 1 +5 31 24 J. Green 35 7/10 0/2 2/2 1 2 3 2 3 1 0 2 +5 16 21 T. Brown Jr. 35 4/8 0/2 1/1 0 6 6 1 1 1 0 0 +17 9 13 N. Vucevic 37 16/21 1/2 3/7 3 14 17 4 2 0 1 3 +5 36 50 A. Dosunmu 37 6/9 2/3 1/2 0 0 0 14 3 2 2 0 +6 15 25 M. Hill 19 2/6 1/5 0/0 2 2 4 0 2 0 0 0 -3 5 5 T. Cook 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 -1 T. Bradley 8 0/0 0/0 0/0 3 3 6 1 1 0 0 0 +1 0 7 M. Thomas 27 3/9 2/8 2/2 0 2 2 1 1 0 0 0 -2 10 7 Total 49/90 6/26 18/23 10 33 43 30 17 5 9 6 122

San Antonio – Houston : 131-106

Les retours de Dejounte Murray, Doug McDermott et Jakob Poeltl, tous absents contre le Heat, ont fait du bien à San Antonio. Mais c’est bien le retour de Zach Collins qui était le plus attendu, et qui a apporté dès les premières minutes.

En trois minutes, l’intérieur compile trois points et trois rebonds et finira à 10 points et 7 rebonds. Avec son impact, les Spurs ont dominé à l’intérieur. Doug McDermott enfonce le clou avec ses 19 points et cinq paniers primés. Les joueurs de Stephen Silas ont très mal défendu et perdu trop de ballons (17) pour exister.

Spurs / 131 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 19 7/8 5/6 0/0 0 1 1 1 4 1 2 0 +3 19 19 K. Johnson 34 11/17 3/6 3/3 3 4 7 1 5 2 2 0 +25 28 30 J. Poeltl 33 9/15 0/0 3/4 2 8 10 3 2 1 2 3 +18 21 29 D. White 29 3/9 1/4 5/5 0 3 3 7 2 0 1 1 +22 12 16 D. Murray 35 9/16 1/4 0/0 1 6 7 11 3 4 1 0 +23 19 33 Z. Collins 13 4/7 1/1 1/2 4 3 7 3 2 2 2 0 +10 10 16 J. Hernangomez 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -1 K. Bates-Diop 14 2/3 0/0 0/0 0 4 4 0 1 1 0 0 0 4 8 T. Jones 13 2/3 1/2 1/2 0 1 1 2 2 1 1 0 +2 6 7 D. Vassell 27 1/4 0/2 2/2 0 3 3 1 1 2 1 1 +27 4 7 J. Primo 21 3/6 1/2 1/2 1 0 1 4 2 0 0 0 -2 8 9 Total 51/89 13/28 16/20 11 33 44 33 24 14 12 5 131 Rockets / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 26 4/8 0/1 3/4 2 2 4 3 2 1 3 0 -11 11 11 C. Wood 31 5/10 1/2 2/6 3 8 11 1 3 0 3 2 -28 13 15 E. Gordon 21 3/5 3/3 0/0 0 1 1 1 0 0 2 0 -22 9 7 K. Porter Jr. 11 2/5 1/3 0/0 0 3 3 1 0 1 1 0 -2 5 6 J. Green 23 3/9 2/4 4/4 0 2 2 3 3 1 2 0 -35 12 10 K. Martin Jr. 28 3/7 0/2 2/2 0 5 5 1 2 0 1 0 +7 8 9 D. Nwaba 8 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 2 2 A. Sengun 29 7/15 1/4 3/3 2 0 2 1 4 1 2 3 -16 18 15 G. Mathews 18 1/5 0/4 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 -15 2 0 A. Brooks 15 1/6 1/5 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 -1 3 -1 J. Christopher 29 7/13 2/5 7/8 2 3 5 4 3 3 1 0 -1 23 27 Total 36/83 11/33 23/29 9 26 35 15 19 9 17 6 106

Denver – New Orleans : 105-113

Après un match d’absence, Nikola Jokic était de retour et il a souffert toute la soirée des prises à deux. Limité à 10 tentatives, et pourtant adroit aux tirs, il participe au festival de déchets de ses coéquipiers dans le dernier quart-temps (7 balles perdues).

Avec un épatant Herb Jones, auteur de 18 points dans le dernier quart-temps, les Pelicans en profitent pour prendre les commandes à cinq minutes de la fin pour finalement s’imposer 113-105. Leur deuxième mi-temps est quasi parfaite avec 69 % de réussite au tir, et ils infligent aux Nuggets leur troisième défaite d’affilée.

Nuggets / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Je. Green 19 1/3 0/1 3/3 0 1 1 1 0 0 1 0 -5 5 4 W. Barton 34 8/15 1/4 0/0 1 3 4 2 5 3 4 1 -8 17 16 N. Jokic 35 7/10 3/3 8/8 2 10 12 9 4 2 4 0 -6 25 41 M. Morris 31 6/12 5/8 2/2 0 0 0 4 0 0 0 1 -9 19 18 D. Reed 25 3/6 3/6 0/0 0 1 1 0 2 0 2 0 -11 9 5 Ja. Green 13 2/4 1/3 0/0 0 1 1 1 4 2 2 0 -2 5 5 Z. Nnaji 29 3/4 1/2 1/2 4 2 6 2 2 1 1 2 -3 8 16 B. Hyland 17 2/8 2/6 2/2 0 3 3 1 2 0 0 0 +1 8 6 A. Rivers 19 1/5 1/2 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 +2 3 1 B. Forbes 19 2/11 2/6 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 +1 6 0 Total 35/78 19/41 16/17 7 24 31 22 20 9 15 4 105 Pelicans / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 38 8/20 0/4 7/7 0 4 4 12 1 1 1 2 +9 23 29 H. Jones 34 8/10 3/4 6/6 0 2 2 0 1 2 1 0 +4 25 26 J. Valanciunas 32 8/13 1/3 1/2 1 6 7 4 5 0 2 0 +6 18 21 J. Hayes 33 9/9 0/0 4/4 3 8 11 1 3 1 1 1 +9 22 35 D. Graham 32 2/6 2/5 0/0 1 3 4 5 0 0 2 0 +11 6 9 G. Clark 17 0/0 0/0 2/2 0 3 3 0 2 0 0 0 +3 2 5 N. Marshall 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 J. Alvarado 16 2/6 1/4 0/0 0 0 0 1 3 1 1 0 -3 5 2 N. Alexander-Walker 20 4/9 1/4 1/2 0 4 4 4 2 1 5 2 +5 10 10 T. Murphy III 17 1/2 0/1 0/0 0 3 3 0 1 1 1 0 -4 2 4 Total 42/75 8/25 21/23 5 33 38 27 18 8 14 5 113

Portland – Oklahoma City : 93-96

Quelques heures après l’annonce du transfert avec les Clippers, les Blazers devaient jouer sans Norman Powell et Robert Covington. Néanmoins, en troisième quart-temps, les joueurs de Chauncey Billups prennent les devants avec dix points d’avance et gardent la tête à l’entame du dernier acte.

C’est là que le Thunder fait son effort avec un shoot primé de Mike Muscala pour passer devant. Josh Giddey prend la suite et les Blazers ne marquent que deux points en cinq minutes. C.J. McCollum et Anfernee Simons peuvent bien tout tenter pour se rapprocher, Lu Dort et ses coéquipiers résistent sur la ligne des lancers-francs. C’est leur troisième victoire de suite.