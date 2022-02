Avec un super Pascal Siakam, les Raptors ajoutent les Hawks à leur tableau de chasse

Le premier quart-temps se déroule en deux actes. D’abord les six premières minutes, durant lesquelles les Hawks débutent fort sous l’impulsion d’un duo Young – Collins qui compile rapidement 12 points. Le score est alors de 16-15 pour Atlanta et Nick Nurse prend le premier temps-mort du match. S’en suit un basculement complet du « momentum » : les Raptors, portés par un immense Pascal Siakam (21 points durant le quart-temps), collent un 24-12 aux Hawks pour terminer le quart-temps et s’assurent une avance confortable (39-28).

Le deuxième quart-temps se construit sur le même schéma : Atlanta débute fort, avec un 14-4, et revient à hauteur des locaux après quatre minutes dans ce second acte (43-42). Des locaux qui infligent à leur tour un 10-0 aux hommes de Nate McMillan pour reprendre un peu d’air (53-42). En réponse, les Hawks… passent un nouveau « run » ! Un 13-4 qui leur permet de revenir à -2 (57-55). Le duo VanVleet – Trent Jr prend le relais de Siakam en attaque et cumule 17 points, tandis que du côté des Hawks, c’est De’Andre Hunter qui chauffe (14 points), en complément de Young et Collins. Après tous ces « runs » dans cette première mi-temps aux nombreux rebondissements, l’écart à la pause est finalement minime (60-59 pour Toronto).

Durant le troisième quart-temps, la cadence ralentit pendant plusieurs minutes pour les deux équipes. Jusqu’à ce que les locaux, grâce à un barrage de tirs extérieurs en fin de quart-temps (7/10), se créent à nouveau un matelas et pointent à +10 après 36 minutes (96-86). En relais de Siakam, le duo VanVleet – Trent Jr cumule 20 points sur le quart-temps.

Mais les Hawks refusent d’abdiquer et enclenchent un début de « comeback » dans le dernier acte. Par un 12-0, la troupe de Géorgie revient en force et souffle dans la nuque des Raptors à l’entrée du « money-time » (115-112). Nick Nurse prend logiquement un temps-mort et sur l’action suivante, Gary Trent Jr plante immédiatement le « dagger ». L’arrière inscrit un tir primé dans le « corner », devant le banc des Hawks, qui sont relégués à nouveau à deux possessions (118-112). Ils ne reviendront pas, et les Raptors savourent une cinquième victoire d’affilée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse extérieure des Raptors, qui ont signé un 17/27 derrière l’arc, dont 11 de la part du trio fort de la soirée, Fred VanVleet – Gary Trent Jr – Pascal Siakam. Pas bien brillants défensivement, les Raptors ont compensé en s’appuyant sur une attaque des grands soirs, face à laquelle les Hawks ont cédé.

– La fin du marathon pour Toronto. Les Raptors jouaient leur quatrième match en… cinq soirs ! Un rythme effréné qu’ils ont parfaitement géré puisqu’ils terminent la semaine avec 5 victoires en autant de rencontres.

– La connexion Trae Young et John Collins en démonstration. Le duo a cumulé 45 points et 12 rebonds, et 13 passes pour le premier. Bien que pas toujours optimale cette saison, leur relation a assurément fait des dégâts cette nuit. Sans victoire au bout, mais c’est tout de même rassurant pour la suite.

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Sur le parquet pendant 40 minutes, l’ailier-fort signe une performance XXL… alors que le remplaçant de Kevin Durant au All-Star Game va prochainement être nommé : 33 points (11/16), 9 rebonds et 4 rebonds. Auteur de 25 de ses 33 points en première mi-temps, il a placé les Raptors sur les bons rails avant que Fred VanVleet ne prenne le relais après la mi-temps.

✅ Fred VanVleet. Pour fêter son nouveau statut de All-Star, le meneur réalise un double-double et guide son équipe vers la victoire en deuxième mi-temps : 26 points (10/18) et 11 passes, et 4 rebonds pour aller avec. Discret avant la pause, il a en effet haussé le ton au retour des vestiaires, particulièrement dans le troisième quart-temps (12 points).

✅ Les intérieurs remplaçants de Toronto, Chris Boucher et Precious Achiuwa. Les deux joueurs compilent 21 points et 11 rebonds en sortie de banc, et continuent de s’avérer très précieux dans la rotation serrée de Nick Nurse.

⛔️ Kevin Huerter. L’arrière n’a inscrit que 7 points (3/8) en 27 minutes, pendant que sa doublure Bogdan Bogdanovic cartonnait lui en sortie de banc (18 points, 4 rebonds, 5 passes, 4 interceptions). L’ancien Terrain de Maryland est très irrégulier cette saison, et face à la bonne forme de l’arrière serbe, sa place de titulaire pourrait bien être remise en cause prochainement.

LA SUITE

Toronto (28-23) : quelques jours de repos après un quatrième match en cinq jours. Puis déplacement à Charlotte, lundi.

Atlanta (25-27) : déplacement à Dallas, dimanche.