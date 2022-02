Le Jazz sans pitié avec les Nets

Déjà privés de Kevin Durant, les Nets se présentent sans James Harden, touché à une cuisse, et son absence se fait ressentir d’entrée. Le jeu des visiteurs est décousu, avec un Kyrie Irving qui veut prendre le jeu à son compte, mais qui fait tout à l’envers. Pour son retour, Donovan Mitchell est mis dans les meilleures dispositions par ses coéquipiers, et le Jazz débute par un 10-0. La défense de Salt Lake City est très solide en ne donnant aucun shoot facile aux Nets, où seuls Patty Mills et Cam Thomas tentent de redresser la barre. Le collectif d’Utah déroule son plan de jeu à la quasi perfection et à la pause, les joueurs d’Alex Jensen sont largement en tête (68-47).

Les Nets retrouvent le parquet, mais les vagues adverses gagnent en force, ce qui rend fou de rage Steve Nash qui voit les siens perdre un peu plus pied dans l’adversité. Kyrie Irving croque beaucoup trop, et s’improvise sauveur de la nation, mais tout ce qu’il entreprend n’amène rien. Le collectif de Brooklyn est à des années lumières de celui du Jazz. Steve Nash est dépité sur son banc, et ses joueurs ne font preuve d’aucune capacité de réaction. Après un long quatrième quart-temps en forme de « garbage time », le Jazz clôt les festivités avec une belle leçon de basket (125-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 56,5%.C’est le pourcentage de réussite aux tirs du Jazz qu’on n’avait pas vu aussi fringant depuis longtemps. Avec un très solide 44% à 3-points et 33 passes sur 48 paniers, Utah offre une feuille de stats idéale avec cinq joueurs à 14 points et plus. Donovan Mitchell (27 points) est le meilleur scoreur des siens, mais il ne faut pas oublier l’impact d’Eric Paschall (16 points) et Hassan Whiteside (15 points) en sortie de banc.

– Sept. Comme le nombre de défaites de suite pour les Nets, toutes concédées contre des équipes de l’Ouest. La bande de Kyrie Irving est dans le dur, et même le très dur depuis 15 jours. La dernière victoire remonte au 21 janvier dernier à San Antonio, et depuis, c’est le néant ! Sept revers de suite, et entre les rumeurs de transferts de James Harden et la blessure de Kevin Durant, les Nets traversent une vraie crise.

TOPS/FLOPS

✅ Donovan Mitchell. De retour, le franchise player du Jazz n’a pas déçu. Avec 27 points, dont un sublime 6/7 de loin, 6 passes et 3 rebonds en seulement 22 minutes, il a redonné le sourire aux fans de Utah. Très à l’aise dans ses mouvements, il était d’une facilité incroyable. Pour Udoka Azubuike, on se serait cru dans « un jeu vidéo ».

✅ Bojan Bogdanovic. Le Croate sait qu’il devra compenser l’absence de Joe Ingles, « out » pour de longs mois, et il a répondu présent. 19 points, mais surtout 11 prises et 4 passes décisives pour Bojna Bogdanovic, qui termine avec un +/- de… +36 ! Parfait dans son rôle, il n’hésite pas non plus à prendre la baguette pour soulager Mike Conley et Donovan Mitchell.

✅ Cam Thomas. Le rookie sorti de LSU a été percutant en attaque, n’hésitant pas à prendre le moindre tir disponible. En première mi-temps, il claque 14 points en 11 minutes de temps de jeu (6/9 dont 2/3 à 3-points). Même si le match sera rapidement plié, il s’offre une meilleure perf’ en carrière avec 30 points.

⛔ Kyrie Irving. Censé être le leader de son équipe en l’absence de Kevin Durant et James Harden, Kyrie Irving est passé au travers de sa rencontre dans toute sa largeur. Trop individualiste, pas coordonné avec ses coéquipiers, il a joué à l’envers, et n’a pas montré l’exemple comme il devrait le faire. Déjà qu’il ne dispute que très peu de rencontres sous le maillot des Nets, il ne peut pas se permettre de réaliser trop souvent de prestations aussi indigentes que celle-ci…

LA SUITE

Utah (32-21) : réception des Knicks lundi.

Brooklyn (29-23) : suite et fin de leur road trip à l’Ouest avec un match dimanche à Denver.